Уже почти половина геймеров "переехала" на Windows 11, а самой популярной видеокартой является RTX 3060.

Магазин игр Steam обновил данные о "железе" своих пользователей на начало 2024 года. Эти данные интересны нам тем, что позволяют узнать, на какой системе играет большинство геймеров. А еще они помогают разработчикам лучше оптимизировать свои игры.

В начале 2024 года самой популярной видеокартой остается Nvidia RTX 3060, которая установлена в 4,83% компьютеров. В спину ей дышит GTX 1650 (4,53%). Интересно, что замыкает тройку лидеров еще одна RTX 3060, но мобильная (3,73%). В целом, на долю карт Nvidia приходится 74% пользователей, AMD – всего 16%.

Что касается CPU, то модели с шестью ядрами все еще самые популярные – они установлены в 32,43% систем. Однако еще пару месяцев назад процент был выше – более 40%. При этом распространенность 8-ядерных и 16-ядерных с каждым месяцем растет – 20,55% и 3,21% соответственно.

Видео дня

Эта сборка ПК является самой популярной в 2024 году для игр

Процессор – 6-ядерные модели от Intel с частотой 2,3-2,69 ГГц.

Оперативная память – 16 ГБ.

Видеокарта – GeForce RTX 3060.

Монитор – 1920x1080 пикселей.

Дисковое пространство – 1 ТБ и выше.

Согласно статистике Steam, почти половина геймеров "переехала" на Windows 11. Актуальная ОС за последний год стала популярнее на 25%. "Десятка" напротив, теряет позиции. Таким образом, сегодня разница между новой и старой ОС составляет чуть более 7 процентов.

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Хоть февраль – самый короткий месяц в году, в ближайшие недели выйдет много ожидаемых игр для самой разной аудитории: от RPG и супергеройских экшенов до пиратских приключений и мистических адвенчур. Мы рассказывали о главных релизах февраля 2024 года.

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