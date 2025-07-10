Аналитики отмечают, что на нем мог быть РЭБ.

На Торецком направлении украинские воины уничтожили "танк-сарай", который российские захватчики очень старались защитить от дроновых атак.

Вчера 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода рассказала о неудачном для оккупантов штурме, в котором те задействовали пехоту и два "зашитых танка". Артиллеристы и пилоты БПЛА остановили их, нанеся российской армии новые потери. Один танк вывели из строя, а второй - уничтожили.

Сегодня проект DeepState обнародовал видео, на котором можно увидеть уничтоженный "танк-чудовище" ближе. Украинские бойцы говорят, что потратили на это около 60 FPV-дронов:

"Было очень трудно найти слабое место. Почему важно его уничтожать? Потому что кроме пехоты в таких сараях может быть РЭБ, что позволит доехать другой технике. Также наличие минных тралов, которые расчищают путь для будущих штурмов, в частности, для мотоциклов и т.д.".

Что такое "танк-сарай"

"Танки-сараи" - это ироническое название, которое украинские военные и аналитики начали употреблять в отношении некоторых модификаций российских танков, особенно Т-62 и Т-55, оснащенных примитивной защитой в виде большой металлической конструкции поверх башни. Визуально она действительно напоминает крышу от сарая - отсюда и название.

Обычно такие танки имеют металлический каркас или сетку над башней, похожую на крышу или навес. Также иногда они дополнительно обложены мешками с песком, бочками или плитами.

Таким образом оккупанты пытаются защититься от FPV-дронов и противотанковых ракетных комплексов, а также кассетных и артиллерийских снарядов.

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