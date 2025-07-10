Компания Thales получила гарантированное финансирование на производство 5 тысяч ракет.

Великобритания и Украина заключили соглашение о поставках ракет к системам ПВО от компании Thales. Речь идет о 5 тысячах ракет противовоздушной обороны от британской компании Thales, сообщается на сайте правительства Великобритании.

Отмечается, что соглашение подписано 10 июля на конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Риме. Как сказано в сообщении правительства, страна будет производить для Украины ракеты для систем ПВО Thales. Обеспечит это гарантированное финансирование на сумму более 3 млрд долларов сроком на 19 лет.

В заявлении указано, что соглашение о поставках 5 тысяч зенитных ракет ПВО от Thales позволит Украине продолжить борьбу против российской агрессии и будет способствовать росту британской экономики.

Видео дня

Издание пишет, что Великобритания также подтверждает предоставление Украине двусторонней помощи на сумму более 360 млн долларов в течение следующего года.

"Это заявление подчеркивает нашу неизменную поддержку Украины – усиление ее противовоздушной обороны против разрушительных атак беспилотников и ракет, а также поддержку важной работы по восстановлению страны и предоставление народу надежды, в которой он так нуждается", – цитируются в сообщении слова британского вице-премьера Анджелы Рейнер.

Больше новостей о военной помощи Украине

В Годепе США заявили, что страна продолжит помогать Украине. Там подчеркнули, что паузу в поставках вооружений не стоит воспринимать, как изменение подхода США к этому вопросу.

До этого президент США Дональд Трамп пообещал в скором времени отправить Украине ракеты-перехватчики Patriot. А его спецпредставитель Кит Келлог сказал, что для восстановления Украины международные партнеры должны разработать аналог "плана Маршалла".

Вас также могут заинтересовать новости: