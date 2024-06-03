AMD представила семейство Ryzen 9000 – это самые мощные процессоры для ПК

Продажи новинок стартуют в июле, цены будут такие же, как у Ryzen 7000.

Компания AMD представила, как она говорит, "самые мощные десктопные чипы" серии Ryzen 9000. Они построены на архитектуре Zen 5 и будут работать на платах с сокетом AM5 и поддерживают ОЗУ DDR5, а также PCIe 5.0.

В линейку вошли четыре модели:

Ryzen 9 9950X — 16 ядер, 32 потока, до 5,7 ГГц, 80 МБ кэша (16+64), TDP 170 Вт

Ryzen 9 9900X — 12 ядер, 24 потока, до 5,6 ГГц, 78 МБ кэша (12+64), TDP 120 Вт

Ryzen 7 9700X — 8 ядер, 16 потоков, до 5,5 ГГц, 40 МБ кэша (8+32), TDP 65 Вт

Ryzen 5 9600X — 6 ядер, 12 потоков, до 5,4 ГГц, 38 МБ кэша (6+32), TDP 65 Вт

AMD говорит, что флагманская модель Ryzen 9 9950X значительно быстрее, чем Core i9-14900K, как в диапазоне рабочих нагрузок (от 7% до 56%), так и в игровых нагрузках (от 4% до 23%). Впрочем, современные игры и без того едва ли могут использовать всю эту мощь.

Также компания указывает на среднее повышение IPC (количество инструкций на такт) на 16% по сравнению с прямыми предшественниками на базе архитектуры Zen 4.

Видео дня

AMD Ryzen 9000 можно будут купить с 31 июля. Первые обзоры, скорее всего, появятся чуть раньше. Стоимость компания пока не объявила. Ожидается, что цены могут быть такими же, как у Ryzen 7000 на старте: 299, 399, 548 и 699 долларов.

Следующее поколение процессоров Intel под кодовым названием Arrow Lakе ожидаются во второй половине 2024 года. Ориентировочно, они выйдут осенью, при этом некоторые модели могут выйти ощутимо позже, вплоть до начала 2025 года.

Ранее эксперты выбрали лучшие видеокарты AMD, которые можно купить для игр в 2024 году. Пока Nvidia усиливает позиции на рынке флагманских ускорителей, AMD удерживает лидерство в секторе бюджетных и среднебюджетных.

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