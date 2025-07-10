Теперь каждую ночь Украину атакуют десятки, а то и сотни дронов, и часто два десятка ракет.

Россияне частично изменили тактику воздушных атак по территории Украины, сделав их фактически ежедневными, а периоды условного затишья стали редкостью. Об этом в эфире Radio NV рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман.

Он отметил, что раньше после массированных ракетных атак потом россияне не запускали ракеты по несколько недель, а "Шахеды" использовали в относительно небольшом количестве.

"Сейчас они немного изменили тактику атак. Нельзя сказать, что это что-то новое, неожиданное. Россияне используют меньше ракет, накапливают их. Вполне можно ожидать, что после дроновой еще будет ракетная атака", - сказал Гетьман.

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Он напомнил, что по данным украинской разведки, россияне могут производить 150-160 "Шахедов" в день и хотят этот показатель поднять до 200.

"Запас дронов у врага есть, а также до тысячи в неделю могут производить "Шахедов". И ракеты у них есть - они производят их различных типов более 150 в месяц, а у них на сегодня осталось 1950", - сказал Гетьман.

Он отметил, что почти 2000 ракет это много, но по сравнению с 4150, которые у них были на начало полномасштабного вторжения, то все же запасы уменьшились наполовину, поэтому они их придерживают и накапливают.

"А дроновые атаки могут быть в ближайшие часы и дни. И постоянно", - сказал эксперт.

По его словам, вопрос в том - какое количество дронов будет направлено на определенную локацию и будет ли это только дроновая атака, или комбинированная, то есть вместе с ракетами.

Гетьман отмечает, что враг теперь перешел к тактике обстрела не всей Украины во время одной атаки, а сосредотачивается на каком-то одном или двух городах.

При этом отметил, что последние атаки РФ свидетельствуют, что из тех дронов, которые летят на территорию Украины, треть, если не половина - это ложные цели, то есть изделия, сделанные из фанеры и пенопласта, чтобы отвлекать внимание. По его словам, теперь дроны стали использоваться врагом в большом количестве для терроризирования гражданского населения и направлены на разрушение ради самого разрушения, в частности, жилых домов.

Российские атаки по Украине

Как сообщал УНИАН, две ночи подряд Россия наносит массированные воздушные удары по территории Украины.

Так, в ночь с 8 на 9 июля Россия атаковала Украину 741 средством воздушного нападения, из них было 718 обезврежено. Основным направлением атаки была Волынь, город Луцк. Воздушные Силы ВС Украины отмечали, что было запущено РФ 728 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов, а также 7 крылатых ракет "Х-101"/"Искандер-К" и 6 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 4 локациях, а также падение сбитых - на 14 локациях.

А в ночь на 10 июля Российская Федерация атаковала Украину 415 средствами воздушного нападения, из них 178 сбиты, а 204 локально потеряны или подавлены РЭБ. Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило, что Россия запустила по Украине 397 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений (около 200 - "Шахеды") и 4 зенитные управляемые ракеты С-300 из Курской области. Противовоздушной обороной сбито 164 вражеских БПЛА типа Shahed, а 204 дрона/ракеты - локально потеряны/подавлены РЭБ.

В Воздушных силах отметили, что основным направлением удара врага была столица Украины, город Киев. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 8 локациях (33 ударных БПЛА), а также падение сбитых - на 23 локациях.

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