На радарах насчитали более 500 целей, заявил ведущий.

Украинский ведущий Андрей Джеджула поделился подробностями массированной атаки России на Киев ночью 10 июля.

В своем Instagram он опубликовал видео, на котором рассказал, как в составе мобильной огневой группы эту атаку отбивали.

"Не получилось, к сожалению, тихой ночи. Уже 3 месяца на моих сменах было просто тихо, но не сегодня! Спать не ложились всю ночь", - отметил ведущий.

По его словам, они насчитали более 500 целей на радарах, которые "заходили с разных сторон на большой высоте почти без перерывов".

"Все цели пришли на огромной высоте - от 3,5 до 5 тысяч. Это все не пулеметные цели, это уже для специальных РСЗО", - добавил он на видео.

Напомним, как рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, во время ночной атаки 10 июля российские "шахеды" заходили на Киев с разных направлений и на разных высотах: "Что, конечно, усложняет работу ПВО".

По его словам, над сбиванием этих дронов работали мобильные огневые группы, а также дроны-перехватчики, которые применяются противовоздушной обороной как зенитные дроны.

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