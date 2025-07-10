Компания Puratos платит налоги в бюджет РФ, но продолжает работать в Украине, - расследование

Бельгийская корпорация Puratos, работающая на рынке пищевой промышленности, не вышла с российского рынка и продолжает работать в Украине.

Об этом говорится в журналистском расследовании издания "Апостроф".

Многие международные компании вышли с российского рынка после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Некоторые - приостановили инвестиции и производство в РФ. Но ряд компаний продолжает работать одновременно и в Украине, и в России.Одна из таких -бельгийская корпорация Puratos, которая работает в более чем ста странах мира и поставляет ингредиенты для пекарен, кондитерских и кондитерских.

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Puratos имеет активов в России на 64 миллиона долларов и ежегодно платит 5 миллионов налогов в бюджет страны-агрессора. Прибыль и активы компании в РФ стабильно растут.

Главный офис "Пуратос-россия" - дочернегопредприятия бельгийской Puratos Group - находится в подмосковном Подольске. На территории РФ работают три завода компании, филиалы расположены в 7 крупнейших городах страны. Недавно "Пуратос-россия" отпраздновала 30-летний юбилей своей деятельности на территории РФ.

Журналисты отмечают, что дочерняя компания Puratos полностью адаптировалась под российских потребителей. К примеру, в этом году "Пуратос-россия" поздравляла россиян с днем России и днем победы.

"Пуратос-россия" занимает четвертое место среди пяти крупнейших производителей пищевых продуктов по объему выручки в РФ. И это может свидетельствовать о непосредственном или опосредованном участии компании в поставках продовольствия для нужд армии страны-агрессора. Поскольку хлебобулочные изделия являются важной составляющей обеспечения, и на сегодня армия РФ остается одним из основных потребителей такой продукции", - констатируют расследователи.

В то же время Puratos продолжает работать в Украине, под дочерним предприятием ООО "ПУРАТОС УКРАИНА", Код ЕГРПОУ 33933338, которое было основано в 2005 году. Директором украинской компании является Сергей Соловей.

В декабре 2022 года "Пуратос-Украина" создала Фонд восстановления хлебной отрасли Украины (БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ВОССТАНОВЛЕНИЕ ХЛЕБНОЙ ОТРАСЛИ ПУРАТОС УКРАИНА", Код ЕГРПОУ 44912850), который возглавил вышеупомянутый Сергей Соловей. Целью Фонда якобы является поддержка украинских предприятий хлебобулочной и кондитерской отраслей, пострадавших в результате российской агрессии. Однако журналисты обнаружили, что никаких прозрачных отчетов Фонда о предоставлении помощи конкретным предприятиям, кроме одного, найти не удалось.

"Единственная компания, которая реально получила помощь от Фонда в виде гранта на закупку разрушенного оборудования в 2023 году - Chanta Mount, занимающаяся производством хлеба и хлебобулочных изделий. И это единственное достижение Фонда, который был основан в 2022 году", - говорится в расследовании.

Расследователи предполагают, что создание компанией Фонда восстановления хлебной отрасли Украины может быть попыткой смягчить репутационные риски. Ведь участие в финансировании бюджета рф не может игнорироваться, когда треть этого бюджета направляется на нужды российской армии.

" И здесь уже возникает вопрос двойных стандартов. "Пуратос-Россия" платит миллионы долларов налогов России и поставляет продукцию на государственные предприятия по производству хлебобулочных изделий для нужд населения. В то же время "Пуратос-Украина" создает благотворительный фонд для восстановления предприятий хлебопекарной промышленности, уничтоженных или поврежденных обстрелами рф", - отмечают журналисты.

Кстати, в марте 2022 года Всеукраинская ассоциация пекарей обнародовала официальное письмо-призыв к так называемым "ингредиентным" компаниям о необходимости выхода с рынка РФ. Обращение касалось, в частности, и Puratos Group. Но корпорация продолжает работать на территории России и, очевидно, не планирует выходить с российского рынка.