Химики научились синтезировать золото в лаборатории, но есть нюанс

Ученые доказали, что нашли способ создавать золото в лаборатории, но есть причина, почему это никогда не будет сделано.

Уже несколько десятилетий ученые ищут способы создавать золото в лабораторных условиях. Они уже научились выплавлять микрочастицы, но для этого требуется ядерная реакция, ускоритель частиц или энергия звездного взрыва. Так что пока способ остается только теоретическим, а не практическим, пишет iflscience.com.

В статье отмечается, что большая часть золота появилась на Земле во время формирования планеты. Дело в том, что тяжелые металлы образуются во время взрывов звезд – только колоссальное количество энергии может выплавить их из более легких элементов.

Современные технологии в теории позволяют произвести подобный эффект в лаборатории. Подобные эксперименты продолжаются в середины прошлого века. И некоторые из них были весьма успешными. Но на данном этапе все они требуют огромного количества энергии, что не окупят никакие золотые слитки.

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В 1980-х годах в лаборатории Лоуренса в Беркли лауреат Нобелевской премии по химии Гленн Сиборг провел серию экспериментов, превратив атомы висмута в золото. Он сделал это, бомбардируя висмут ядрами углерода с помощью ускорителя частиц, отщепляя достаточное количество протонов, чтобы некоторые ядра трансмутировали в золото.

Еще один способ – облучение, которое может изменить металлы на атомарном уровне. Если убрать один протон из золотого ядра, то оно станет платиной, а если добавить - ртутью. Во время эксперимента 1941 года ртуть облучили в определенных условиях, она отдала один протон и превратилась в золото. Хотя полученный металл оставался радиоактивным и непригодным к использованию.

Похожего эффекта можно добиться при помощи большого адронного коллайдера. Сталкивая ядра свинца друг с другом физики уже получали микрочастицы золота. Но не смотря на затраты энергии количество золота было ничтожным.

Другими словами, для производства синтетического золота копеечной стоимости потребуются миллионы долларов энергии и оборудования. Гленн Сиборг даже подсчитывал, что одна унция синтетического золота стоила бы более квадриллиона долларов – это единица с пятнадцатью нулями, так что подобное производство в обозримом будущем открыто точно не будет.

Наибольшие месторождения золота в мире

Напомним, что в Китае нашли гигантские запасы золота. По предварительной оценке, стоимость обнаруженных запасов достигает 78 миллиардов долларов. Это смое крупное из известных месторождений в мире.

На пороге нового витка добычи золота стоит и Австралия. Благодаря новейшим методам исследования породы геологи обнаружили перспективное месторождение в западной части континента. Они надеются, что способ, который основан на выявлении химических следов золота в грунте, поможет открывать новые места для добычи драгоценного металла и в будущем.

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