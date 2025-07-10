В православный праздник сегодня вспоминают великую княгиню Киевскую - равноапостольную Ольгу, которая первой в Киевской Руси приняла христианство.

11 июля в православных храмах проходят молебны в честь святой равноапостольной Ольги, великой княгини Киевской. Какие традиции и приметы связаны с этим днем, и какой сегодня церковный праздник по старому стилю - читайте в нашем материале.

Что за праздник сегодня церковный в Украине

11 июля в новом церковном календаре почитают святую равноапостольную княгиню Ольгу, которая первая приняла христианство в Киевской Руси и вошла в историю как проповедница православия.

Где родилась будущая велика княгиня, неизвестно. Спорят историки и о ее дате рождения, называя период между 880 и 920 годами. Украинские эксперты придерживаются мнения, что Ольга родилась около 910 года. Считается, что звали е при рождении Хельга, что на языке варягов означает "священная".

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По легенде с киевским князем Игорем Ольга познакомилась, когда князь был в одном из путешествий. Ему требовалось переправиться на другой берег реки, и он попросил об этом девушку, проплывавшей мимо на лодке. Позже князь прислал к Ольге сватов, а в браке у них родился сын Святослав.

Но семейная жизнь была недолгой: князь Игорь погиб от рук древлян. И тогда, так как сын еще был малолетний, Ольга сама взяла власть в свои руки и проявила себя как довольно жесткий и хитрый правитель. По преданию, она не простила древлянам смерти Игоря и притворилась, что согласна выйти замуж за их князя. Первых же древлянских послов Ольга велела закопать живьем, а вторых - сжечь в бане. После этого она вместе с войском отправилась к могиле мужа, что находилась на территории древлян, и перебила их 5 тысяч.

В 946 году Ольга второй раз пошла на древлян и тогда же окончательно их разгромила. Когда Ольгино войско не смогло взять Искоростень, княгиня приказала сжечь город - к лапам местных птиц привязали горящую паклю, и они подожгли Искоростень.

В историю княгиня Ольга вошла как первая из правительниц Киевской Руси, кто принял христианство. Она отправилась в Константинополь (ныне это Стамбул), где ее крестили под именем Елена. С собой на родину Ольга привезла иконы и книги, а также заложила строительство храмов и стала проповедовать христианскую веру. Также, как правитель, Ольга укрепила границы Киевской Руси, ввела в государстве систему налогов.

После смерти мощи святой перенесли в Десятинную церковь в Киеве, построенную ее внуком, князем Владимиром. Почитать Ольгу как святую начали в X веке, а в 1547 году официально причислили к лику равноапостольных святых.

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Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник в Украине по старому календарному стилю - 11 июля вспоминают преподобного Павла, святого целителя VII века.

О чем просят у святой Ольги, что можно и что нельзя делать сегодня

К святой равноапостольной Ольге обращаются в молитвах матери военных, сироты и обездоленные, те, кто потерял близких людей. Также равноапостольную просят об удачном замужестве и богатом урожае.

В народе день прозвали Ольгин, Ольга Страдница - в самом разгаре полевые работы, которые нужно завершить до того, как погода испортится.

Ольгин день считается удачным для всего, что связано с растениями: можно пересаживать цветы, удобрять и пропалывать грядки. Всё, что сделано на участке или в поле 11 июля, принесет двойную пользу. Также, по обычаю, в этот день проверяют запасы и подсчитывают расходы, планируют траты - святая Ольга была очень хорошей и разумной хозяйкой.

Добрым делом в этот день считается помочь нуждающимся и проявить терпимость к слабостям других.

В то же время церковь сегодня, как и всегда, предостерегает от сквернословия, ссор, злобы, зависти, уныния.

Народные запреты касаются лени и хлопот по дому - стирать, делать уборку и шить в этот день не советуют. Также нельзя выносить что-то из дома или давать взаймы деньги или продукты - вместе с ними может уйти достаток.

Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Приметы 11 июля - какими будут погода и урожай

Приметы в Ольгин день говорят о таком:

утром на траве и огороде много росы - будет плохой урожай помидоров и огурцов;

слышно раскатистый гром - рыбалка будет удачной;

день солнечный и жаркий - к урожаю зерновых;

много мошкары и комаров - будет много грибов осенью;

пчелы беспокоятся - к зною;

с деревьев опадает листва - осень будет ранняя.

День святой Ольги также еще называют Стожарами, в честь звездного скопления в созвездии Тельца - если оно в этот день было ярким, то страда будет удачной, а урожай богатым.

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