Именно сейчас все карты на руках у президента США.

Президент США Дональд Трамп, похоже, наконец понял, что российский диктатор Владимир Путин водит его за нос, и в необычной яркой тираде обвинил его в том, что тот несет ему "чушь".

Как пишет обозреватель The Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон, Трамп очень долго обманывал себя, но внезапно осознал, что вся болтовня Путина направлена ​​на то, чтобы затормозить мыслительный процесс президента.

Обозреватель отметил, что Трамп, возможно, самый невосприимчивый политик на планете, но если он так расстроен, как показывают его ругательства, россиянам стоит беспокоиться.

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"Что действительно изменилось, так это то, что Трамп знает, что его авиация может легко прорвать российскую протиовоздушную оборону после атак на иранскую ядерную программу. Путин вряд ли захочет поощрять американского лидера играть мускулами, например, предоставляя Украине возможности для нанесения массированных авиаударов по всей линии фронта – то, чего ни одна из сторон сейчас не может себе позволить в этой изнурительной войне", - отметил Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Путина еще больше обеспокоила недавно опубликованная аудиозапись, в которой Трамп заявляет, что "разбомбит Москву к чертям", если Россия вторгнется в Украину. Тогда он не мог этого сделать, поскольку не был президентом, но теперь может, отметил обозреватель.

"Более того, если бы он захотел, он мог бы разгромить российские войска в Украине, не оставив ни единого солдата на земле и оставив лишь несколько летчиков в воздухе", - отметил обозреватель и акцентировал, что, возможно, слова Трампа о завершении войны в Украине за 24 часа звучали бравадой и вызывали критику, но возможно, критикам придется взять свои слова обратно, поскольку теперь очевидно, что если бы Трамп захотел, он мог бы закончить войну довольно ловко.

"Самой России это вообще не угрожало бы: угроза была бы только ее армии за ее пределами", - отметил журналист.

Хэмиш де Бреттон-Гордон допустил, что британский премьер Кир Стармер и, возможно, президент Франции Эммануэль Макрон поддержали бы такой расклад, предоставив британские и французские самолеты, и Путин наконец-то начал бы понимать, что Запад, и особенно США, серьезно настроены прекратить эту войну:

"Именно такой язык и демонстрация военной мощи необходимы для усиления давления на Путина, который до сих пор имел полную свободу маневра и мог делать практически все, что ему вздумается".

При этом он отметил, что еще одно слово, которое Кремль не хочет слышать от Трампа - это "санкции", и именно его Белый дом теперь не просто шепчет, а кричит прямо Москве.

"Если Путин не сможет продавать свою нефть, его военная машина быстро иссякнет. Если Россия не сможет получать полупроводники из Китая, ее беспилотники и ракеты будут менее эффективны для уничтожения школ и больниц по всей Украине. Даже россияне не смогут производить танки, беспилотники и боеприпасы без наличных денег", - констатировал журналист.

"Если Трамп так умен, как он нам рассказывает, он увидит, что Путин находится под растущим внутренним давлением... Он, возможно, и не питается одной картошкой, но большая часть страны питается именно ею. Учитывая рост цен на картофель и постоянное увеличение числа российских сыновей, возвращающихся в коробках, Трампу сейчас самое время закрутить гайки и заставить Путина вести мирные переговоры", - отметил обозреватель.

Журналист считает, что сейчас все козыри у президента США, и хотя у него и нет такого же бесстрастного лица, как у Путина, он должен быть достаточно проницателен, чтобы понимать, что нужно заключить сделку.

"Если Трамп сможет обеспечить Украине справедливый мир, то, хоть я и не был его поклонником, никто не будет громче меня кричать о том, чтобы он получил Нобелевскую премию мира, которую он так жаждет получить", - заключил оозреватель.

Трамп и Путин

Западные СМИ заметили, что в последнее время президент США Дональд Трамп меняет свое отношение к РФ с пряника на кнут, заявив об отмене прекращения поставок определенного оружия Украине, и обрушив критику на владыку Кремля Владимира Путина за то, что тот "кормит" Америку "чушью".

А после недавнего телефонного разговора с Путиным, Трамп заявил, что оценил намерение Путина как "идти до конца и продолжать убивать людей".

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