Стальная 'Цитадель' для безопасности украинских детей: в Риме представили проект укрытия для школ

На Ukraine Recovery Conference (URC) 2025 в Риме презентовали проект "Цитадель" - модульные стальные подземные укрытия, которые будут устанавливаться в украинских школах для защиты детей во время воздушных тревог.

Композицию из двух модулей-"криївок", оборудованных как школьные укрытия, во время конференции могли осмотреть все посетители конференции, сообщает пресс-служба Метинвеста.

Укрытие спроектировано с учетом особенностей образовательной среды. Это цилиндрические конструкции диаметром 2,4 м, которые монтируются в землю на глубину до 5 м на школьных дворах или рядом со зданиями. Модуль для школ в рамках проекта "Цитадель" рассчитан на 48 человек, а несколько модулей можно объединять в сложные конфигурации. Создала "Цитадель" Группа Метинвест, в партнерстве с Государственным агентством восстановления и развития инфраструктуры Украины при поддержке Министерства развития общин и территорий.

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"Мы уже имеем значительный опыт в производстве и применении стальных подземных укрытий - "криївок" для поясов обороны и операторов дронов. Из них также построен первый в истории Украины подземный госпиталь и командные центры бригад, которые доказали свою эффективность в боевых условиях. Теперь мы готовы масштабировать эти решения для школ. Это путь к сохранению нашего будущего, наших детей. Мы инвестируем в безопасность, в восстановление, потому что это наша ответственность как Группы Метинвест. Это принципиальная позиция нашего акционера, Рината Ахметова, и она является основой нашего бизнеса", - отметил операционный директор Группы Метинвест Александр Мироненко.

Модульность и универсальность конструкции позволяет адаптировать ее к различным условиям и объектам - школам, больницам, промышленным предприятиям, жилым районам и прифронтовым территориям. Герметичные стальные секции легко соединяются в блоки, а монтаж занимает всего несколько дней. Укрытия могут служить как временным, так и долговременным решением. Внутри укрытия предусмотрены места для сидения, при необходимости - для сна, санузел, освещение, вентиляция. Укрытие автономное - выдерживает обстрелы и не требует подключения к внешним источникам питания и водоснабжения.

"Безопасные укрытия в украинских школах - жизненная необходимость. Все дети должны получить надежную защиту. "Цитадель" - именно такое решение: быстрое, эффективное, соответствует современным стандартам безопасности. Его можно применять по всей стране", - говорит глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин.

URC 2025 - четвертая международная конференция, посвященная быстрому восстановлению и долгосрочной реконструкции Украины. Событие объединило представителей правительств, международных организаций, финансовых учреждений, крупного бизнеса, муниципалитетов и гражданского общества. Среди главных тем - мобилизация бизнеса для восстановления, развитие человеческого капитала, восстановление громад и регионов, а также евроинтеграция.

Напомним, Метинвест Рината Ахметова создал для военных подземный госпиталь, где спасли уже тысячи жизней. Он спрятан на глубине 6 метров под землей, имеет площадь в 500 "квадратов", и имеет внутри современную реанимацию, хирургию, лабораторию, генераторную, канализационную системы и автономную скважину. Метинвест вложил в госпиталь 20 млн грн. Из них 7 млн грн - стоимость медицинского оборудования и 13 млн - "криївки" и строительные работы. Проект выполнялся в рамках инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова". Сейчас компания сооружает еще два подземных госпиталя.