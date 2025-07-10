В разведке подчеркивают, что это попытка Кремля нанести Украине репутационный удар перед новой властью Сирийской Арабской Республики, международными партнерами Украины и МАГАТЭ.

Россия пытается обвинить Украину в распространении радиоактивных веществ в Сирии. Как отмечается в сообщении в Telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины, спецслужбы России прибегли к очередной попытке нелепой информационной атаки против Украины.

"На территории Сирии распространяется информация о продаже якобы военного имущества, "приобретенного" у Министерства обороны Украины. Вымышленное россиянами "военное имущество" - дешево собранный контейнер, в котором содержатся капсулы с маркировкой PU.94244U (плутоний) и U.92 (уран). Содержимое капсул - неизвестно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что контейнер и его содержимое изготовлены, по классике российской пропаганды, халтурно: использован нечитабельный кириллический текст, синяя изолента для прикрепления логотипа Минобороны Украины, а также допущены грубые ошибки в маркировке.

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"В частности, одна из капсул промаркирована как "PU 94244U" - это редкий изотоп плутония, содержание которого во всей земной коре - несколько граммов. Кроме того, в контейнере по непонятным причинам находятся наручные механические часы", - рассказали в разведке.

В ГУР добавили, что россияне пытаются продать военный прибор химической разведки советского образца, якобы "выкупленный у представителей Министерства обороны Украины, которые занимались на территории Сирии радиационной, химической и биологической защитой".

"На видео содержится отметка актуальности "торгового предложения" - надпись на арабском языке: "13.03.2025, четверг", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже не первая попытка распространения подобной дезинформации: в 2023 году в частном блоге пользователя "smoug1985" было опубликовано сообщение о "перехваченном украинском контейнере с плутонием". Тогда россияне утверждали, что им удалось помешать попытке спецслужб Соединенных Штатов Америки обвинить Россию в использовании химического оружия в Сирии.

В разведке отметили, что таким образом Москва "готовила почву для этой информационной провокации еще с 2023 года, повторно используя старый реквизит".

"Это - попытка Кремля нанести Украине репутационный удар перед новой властью Сирийской Арабской Республики, международными партнерами Украины, а также МАГАТЭ. Государство-агрессор продолжает манипулировать темой глобальной ядерной безопасности, на что свободный мир должен реагировать жестко", - подчеркнул представитель ГУР МОУ Андрей Юсов.

Химическое оружие и РФ - что известно

Ранее министр обороны и начальник военной разведки Нидерландов заявил, что Россия массированно применяет на фронте химическое оружие против Украины. Разведка страны собрала доказательства, среди которых сброс с дронов "удушающего агента", чтобы выгнать солдат из окопов и убить их.

Украина также сообщает о тысячах случаев применения российскими оккупантами химического оружия.

В частности, в июне российские войска готовились применить химическое оружие на Донбассе, однако украинские защитники помешали таким планам. Отмечается, что бойцы ВСУ нанесли удар по российской реактивной системе залпового огня БМ-21 "Град", которая готовилась использовать химическое оружие.

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