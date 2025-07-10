В пятницу, 11 июля, в Киеве ожидается довольно комфортная температура - жара покинет столицу. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Уже ночью киевляне смогут отдохнуть от жары, ведь температура снизится до +16°...+17°. Днем же столбики термометров покажут +25°. Ожидается практически безоблачная погода, без осадков.
Ветер изменит направление на западно, 7-12 м/с. Атмосферное давление чуть поднимется, 741-745 миллиметров ртутного столба.
Погода 11 июля
Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +9°, днем +20°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +21°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +22°.
В Тернополе 11 июля ночью будет +12°, днем +22°, небольшая облачность.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +21°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +22°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +11°, днем +21°, облачно с прояснениям, небольшой дождь.
В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +13°, днем +22°.
В Виннице завтра будет +13°...+23°, небольшая облачность.
В Житомире в пятницу ночью будет +15°, днем +23°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+26°, ясно.
В Черкассах завтра будет ночью +17°, днем +28°, практически безоблачно.
В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +31°, практически безоблачно.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +21°...+32°, гроза.
В Одессе 11 июля - ясно, температура ночью +17°, днем +29°.
В Херсоне в пятницу ночью будет +19°, днем +33°, ясно.
В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +33°.
В Запорожье температура ночью +22°, днем +35°, практически безоблачно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +22°, а днем +32°, небольшая облачность, дождь.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +26°, днем +34°.
В Днепре температура ночью будет +23°, днем +34°, небольшая облачность, гроза.
В Симферополе в пятницу будет практически безоблачно, +19°...+32°.
В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +24°, днем +38°.
В Северодонецке - ясно, температура ночью +24°, днем +38°.