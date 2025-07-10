Среди претендентов на премию в категории "Лучшая актриса" указаны Джулия Робертс и Дженнифер Лоуренс.

Составлен первый список потенциальных претендентов на главную кинопремию "Оскар" в 2026 году. Перечень появился на портале Gold Derby, который уже много лет занимается прогнозами разных премий.

Фаворитом на победу в категории "Лучший фильм" указан хоррор Райана Куглера "Грешники".

На втором месте оказалось драмеди Йоакима Триера "Сентиментальная ценность", а на третьем - мюзикл Джона М. Чу "Злая: Навсегда".

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В пятерку также попали новая работа Пола Томаса Андерсона "Битва за Битвой" с Леонардо ДиКаприо и драма Джафара Панахи "Простая случайность".

Среди претендентов на премию в категории "Лучшая актриса" и "Лучший актер", по прогнозам, указаны Ренате Реинсве, Синтия Эриво, Джесси Бакли, Джулия Робертс и Дженнифер Лоуренс, а также Джереми Аллен Уайт, Майкл Б. Джордан, Тимоти Шаламе, Леонардо ДиКаприо и Колин Фаррелл.

Как известно, 98-я церемония вручения премии "Оскар" запланирована на 15 марта 2026 года. Номинантов должны объявить 22 января 2026 года.

Напомним, ранее стало известно, кто получит почетный "Оскар".

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