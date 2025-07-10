Экс-секретарю Киевсовета сообщили о подозрении, - ГБР

Бывшему секретарю Киевского городского совета было сообщено о подозрении в служебной халатности и содействии уклонению от военной службы. Как отмечается в сообщении на сайте Государственного бюро расследований, Бюро осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве, в рамках которого были установлены факты служебной халатности и содействия уклонению от военной службы в Киевском городском совете.
"На основании этих материалов прокурор сегодня сообщил о подозрении бывшему заместителю городского головы - секретарю Киевского городского совета. Он в 2022-2023 годах незаконно начислял заработную плату управляющему делами Киевсовета, который вместе с другими депутатами мобилизовался в ряды ВСУ", - говорится в сообщении.
В ГБР подчеркнули, что он точно знал, что последний проходит военную службу. Его действия нанесли государству ущерб на более 690 тыс. грн.
"Более того, бывший секретарь городского совета направил письмо в Киевскую городскую военно-гражданскую администрацию с ходатайством откомандировать мобилизованного работника для работы в Киевском городском совете, где отсутствуют должности, подлежащие замещению военнослужащими", - отметили в Бюро.
Таким образом, говорится в сообщении, он фактически уклонился от прохождения военной службы, в воинскую часть не прибыл и никаких задач по обороне Украины не выполнял.
"Факт правонарушения подтверждается документами, собранными в ходе досудебного расследования, заключением судебно-экономической экспертизы, а также аудиторским исследованием, проведенным специалистом Государственной аудиторской службы Украины", - отметили в ГБР.
Так, фигуранту было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 УКУ (пособничество в составе группы лиц в содействии самовольному оставлению военной службы в условиях военного положения). Санкции статей предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.
В ГБР также напомнили, что в мае направили в суд обвинительный акт об уклонении от военной службы тремя депутатами Киевского горсовета при помощи руководителя аппарата Киевской городской военной администрации и командира воинской части.
Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет о Владимире Бондаренко.
В то же время на своей странице в Facebook Бондаренко прокомментировал вручение ему уведомления о подозрении.
"По мнению следствия я якобы незаконно выплачивал заработную плату своему коллеге, депутату от "Европейской солидарности - Киев" и управляющему делами Киевского городского совета Игорю Хацевичу и способствовал ему в уклонении от военной службы", - написал он.
По словам Бондаренко, подозрение "полностью необоснованное". Он отмечает, что ему инкриминируется выполнение непосредственных функциональных обязанностей: подписание распоряжений, писем, ведомостей, платежных документов и тому подобное.
"Так, по мнению следствия, подписание мной письма на имя начальника Киевской городской военной администрации о возможности выполнения Игорем обязанностей управляющего делами - это пособничество уклонению от военной службы. Интересно, а как тогда следствие рассматривает подпись начальника КМВА на этом документе, который и разрешил выполнение Игорем таких обязанностей? Или теперь за письма будут привлекать к уголовной ответственности?", - написал он.
Кроме того, добавил Бондаренко, "выполнение непосредственных функциональных обязанностей по подписанию документов по выплате заработной платы - по мнению следствия, незаконная выплата".
"Хотя следствие точно знает, что Хацевич вернул в бюджет средства, полученные от Киевсовета, и не получал средства по месту несения службы", - отметил он.
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Как сообщал УНИАН, в феврале Национальное антикоррупционное бюро Украины начало масштабную операцию "Чистый город". Была разоблачена преступная организация, причастная к земельной коррупции в Киевском городском совете. Тогда были задержаны семь участников преступной организации, а подозрение сообщили 10 лицам.
Депутаты КГС и должностные лица КГГА, часть из которых входила в преступную организацию, а некоторые находились под ее влиянием, обеспечивали принятие решений о предоставлении соответствующих прав на землю, за что получали неправомерную выгоду в виде средств и объектов недвижимости.
В апреле Киевсовет поддержал увольнение Владимира Бондаренко с должности заместителя Киевского городского головы - секретаря. Таким образом было удовлетворено его заявление о досрочном прекращении этих полномочий без прекращения полномочий депутата Киевсовета.