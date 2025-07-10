"Герберы" являются медленными дронами, и не всегда имеют взрывчатку. Поэтому, на них не тратят ракеты.

Силы противовоздушной обороны ВСУ больше сосредотачивают внимание на сбивании ударных дронов "Шахед", а не "Гербер", потому что боевая часть "шахедов" как минимум в десять раз больше и эти дроны-камикадзе представляют гораздо более серьезную угрозу. Об этом рассказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко на Radio NV.

В частности, у эксперта спросили, как правильно понимать сообщения о "локально потерянных" вражеских дронах.

"Что такое локационно потерянные - их не видят, где они упали. Это относится исключительно к дронам "Гербера". Пенопластовые дроны с двигателем в 3,5 лошадиных сил. Созданы в Китае, выпущены, все же, в России, но китайская фирма создала. Эти дроны, по скоростным характеристикам не соответствуют "Шахедам", они гораздо более медленные. Поэтому, чтобы не перегружать нашу ПВО, есть такой режим - селекция по скорости, и если в аппаратуру ввести такой параметр "не выводить" на экран цели, которые движутся со скоростью менее 150 км в час, то за ними никто не будет наблюдать, и они локационно потеряются", - сказал Романенко.

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Эксперт отмечает, что такие дроны "Гербера" даже иногда не несут взрывчатки.

По его словам, "Гербера" с самого начала выпускалась в трех вариантах. Первый - для отвлечения ПВО, второй - ударный вариант со взрывчаткой где-то 5 кг (больше такой дрон не потянет, потому что слабый двигатель), и третий - для разведки.

Романенко пояснил, что на дроны типа "Гербера" стоимостью максимально 2 тысячи долларов никто не будет ставить сложное, высококачественное связное или разведывательное оборудование. В то же время, такие дроны в прифронтовых районах в некоторых случаях могут передать определенную информацию с ретранслятором на 150-180 км. На этом возможности такого дрона исчерпываются. Романенко подчеркнул:

"Дрон с боевой частью 5 кг вряд ли представляет серьезную опасность по сравнению с "Шахедом"... И тратить ракеты на него не будут".

Как отмечает эксперт, если, например, россияне запускают по Украине 400 беспилотников, и из них 200 - это "Герберы", тогда, в такой ситуации, гораздо проще пропустить все эти "Герберы", и сосредоточить внимание на сбивании исключительно "Шахедов". Потому что неизвестно, какие "Герберы" летят с боевой частью, а какие без нее.

"Если тратить средства ПВО на все 200 "Гербер", то получится, что россияне своей цели достигли... Угроза от "Гербер" значительно преувеличена. В действительности - она минимальна", - подчеркнул Романенко.

При этом, у эксперта уточнили, к каким разрушениям может привести попадание "Герберы" в дом со взрывчаткой 5 кг. Романенко сказал:

"Снаряд 155-мм содержит где-то примерно 12 кг взрывчатки. То есть, те 5 кг соответствуют снаряду легкой артиллерии. (Дрон) может навредить".

Также эксперт отметил, что в любом случае, где бы ни упала "Гербера", трогать ее не нужно, а надо вызвать специалистов.

По его словам, взрывчатка "Герберы" может разрушить комнату, возможно - квартиру. От взрыва может возникнуть возгорание.

Он сказал, что у "Шахеда" боевая часть в десять раз больше - стандартно 50 кг, и имеет эффект объемного взрыва. Последние модели "Шахедов" имеют взрывчатку 90 кг.

Удары РФ по Украине

Как сообщал УНИАН, эксперт по технологиям связи и РЭБ Сергей "Флеш" Бескрестнов недавно рассказал, что предположительно в Киеве или возле столицы есть ретрансляторы сигнала для "Гербер". По его словам, во время ночной атаки РФ над Киевом было сбито несколько беспилотников с камерой и радиомодемом, что указывает на попытки россиян отслеживать ход атаки в реальном времени.

В апреле стало известно, что российские оккупанты впервые применили дрон-обманку "Гербера" для нанесения удара по цели, а не просто для отвлечения внимания украинской ПВО.

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