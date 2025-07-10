Оккупанты пытались отслеживать ход атаки в режиме реального времени.

Во время сегодняшней ночной атаки российские "Шахеды" заходили на Киев с разных направлений и на разных высотах. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"С разных направлений заходят, на разных высотах - и сверхнизкие высоты, и выше поднимают, атакуя с разных сторон, что, конечно, усложняет работу ПВО", - отметил он.

По его словам, над сбиванием этих дронов работали мобильные огневые группы, а также дроны-перехватчики, которые применяются противовоздушной обороной как зенитные дроны, то есть привлекались все средства, которые сегодня есть в Украине для отражения таких массированных ударов.

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Говоря о попытке врага завести вглубь территории Украины разведывательные дроны, Игнат отметил, что это проблема.

"Разведдроны это проблема, потому что они спроектированы таким образом, чтобы быть малозаметными и их задачи пролетели как можно дальше и передать в режиме реального времени данные противнику. Могут использовать несколько дронов, один из которых может быть дроном-ретранслятором, который принимает сигнал с разведчика и передает дальше. Сегодня даже воздушные шары наблюдались радиолокационно на северном направлении", - сказал Игнат.

Он подчеркнул, что борьба с БПЛА противника ведется постоянно, потому что передача информации в режиме реального времени "может много бед наделать", координируя работу артиллерии или баллистических ракет. По его словам, для уничтожения таких дронов применяются все средства, в частности, легкомоторная авиация.

"Но цель малозаметна, цель чрезвычайно сложная, поэтому ее сбивать трудно, но много уже настреляли, в том числе и дроновым ПВО, но противник их постоянно обновляет и применяет десятки их, в частности, на линии боестолкновения", - рассказал Игнат.

Атака на Киев в ночь на 10 июля

Как сообщал УНИАН, в ночь с 9 на 10 июля состоялась очередная массированная атака России по территории Украины. Российская Федерация атаковала Украину 415 средствами воздушного нападения, из них 178 сбито, а 204 локационно потеряны или подавлены.

В Воздушных силах отметили, что основное направление удара врага была столица Украины, город Киев. Киевские власти сообщали, что в результате удара российских "шахедов" по Киеву два человека погибли и еще 16 человек пострадали.

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