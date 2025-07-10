В пятницу, 11 июля, во многих областях Украины температура будет ниже +30°. Свежее всего будет на западе, но и на севере, а также местками в цетнральных обалстях станет легче дышать. Сильная жара +35°...+38° останется только на востоке и в Запорожской области. Осадки сместятся на Левобережье. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +16°, днем +25°.
- Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +9°, днем +20°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +21°.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +22°.
- В Тернополе 11 июля ночью будет +12°, днем +22°, небольшая облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +21°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +22°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +11°, днем +21°, облачно с прояснениям, небольшой дождь.
- В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +13°, днем +22°.
- В Виннице завтра будет +13°...+23°, небольшая облачность.
- В Житомире в пятницу ночью будет +15°, днем +23°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+26°, ясно.
- В Черкассах завтра будет ночью +17°, днем +28°, практически безоблачно.
- В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +31°, практически безоблачно.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +21°...+32°, гроза.
- В Одессе 11 июля - ясно, температура ночью +17°, днем +29°.
- В Херсоне в пятницу ночью будет +19°, днем +33°, ясно.
- В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +33°.
- В Запорожье температура ночью +22°, днем +35°, практически безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +22°, а днем +32°, небольшая облачность, дождь.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +26°, днем +34°.
- В Днепре температура ночью будет +23°, днем +34°, небольшая облачность, гроза.
- В Симферополе в пятницу будет практически безоблачно, +19°...+32°.
- В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +24°, днем +38°.
- В Северодонецке - ясно, температура ночью +24°, днем +38°.
11 июля - праздник, приметы
11 июля - преподобных Сергия и Германа. Кукушка в этот день перестала куковать - зима рано придет.