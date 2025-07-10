Главной фишкой будет встроенный ChatGPT и агентские функции.

Компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, подготовила собственный ИИ-браузер для конкуренции с Chrome – релиз состоится уже в ближайшие недели. Об этом сообщает Tom's Guide со ссылкой на агентство Reuters.

Главной фишкой будет встроенный ChatGPT, который позволит "коренным образом изменить то, как пользователи серфят по веб-страницам". Вместо привычного поиска и переходов по сайтам пользователи смогут получать ответы прямо в интерфейсе ChatGPT, без лишних вкладок.

Таким образом OpenAI не только хочет создать экосистему, но и собрать больше данных о пользователях для обучения своих крупных языковых моделей (LLM)

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Также браузер получит возможности Operator – ИИ-агента, который способен выполнять действия от имени пользователя. Например, заполнять формы, искать нужные товары интернет-магазине, оформлять бронирования и другое.

Новый продукт OpenAI будет работать на Chromium. Интересно, что не так давно глава продакшена ChatGPT заявил о заинтересованности в покупке Chrome, если суд США обяжет Google расстаться с браузером из-за антимонопольного разбирательства. Пока до этого не дошло – но битва за рынок браузеров уже началась.

Актуальные цифры показывают, что лидер на рынке браузеров в Украине по-прежнему неизменен. Chrome занимает 56% рынка, хотя решение от Microsoft постепенно сокращает отставание – 19%. Меж тем Firefox и Opera используют меньше 15% ПК-юзеров.

Напомним, ранее Илон Маск запустил Grok 4 – "самого умного ИИ в истории человечества". По словам создателей, новая модель чат-бота вышла далеко за рамки обычных ответов на вопросы пользователей.

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