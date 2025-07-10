Однако она остается дороже, чем в аналогичный период 2024 года.

В Украине стремительно падают цены на голубику, с конца прошлой рабочей недели она подешевела в украинских хозяйствах в среднем на 25%.

Об этом сообщили эксперты профильного портала EastFruit. Согласно его данным, сейчас основные продажи голубики садоводы ведут по 220-380 грн/кг ($5,26-9,08 /кг), тогда как на прошлой неделе они были не согласны отгружать ягоду дешевле, чем по 300 грн/кг ($7,17 /кг).

Падение цен вызвано увеличением предложения ягоды на рынке, поскольку фермеры начали массовые сборы урожая. Кроме того, на рынке присутствует большое количество относительно дешевых сезонных фруктов и ягод.

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Впрочем, даже сейчас голубика в Украине стоит в среднем в 2,6 раза дороже, чем в аналогичный период 2024-го. Это связывают со снижением урожайности голубики в хозяйствах нашей страны, которое было вызвано аномальными погодными условиями в период созревания.

Цены на продукты в Украине: последние новости

Недавно УНИАН сообщил, что в нашей стране установились рекордно высокие цены на вишню и черную смородину для заморозки. Причиной этого специалисты называют очень большие потери урожая, которые произошли во время весенних заморозков.

А в начале месяца стало известно, что первые украинские арбузы урожая 2025 года уже поступили в продажу.

По словам специалистов, нынешний сезон арбузов стартовал почти в тот же период, что и год назад. Начало массовых продаж арбузов в стране ожидают ближе к середине месяца.

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