Нежелание Путина закончить войну в Украине вызвало разочарование у Трампа и он изменил свое мнение о поставках оружия Украине.

Последние полгода Белый дом скептически относился к Киеву и дружественно к Москве, однако президент США Дональд Трамп и республиканцы изменили свое мнение. Украина должна получить от Белого дома вскоре дополнительное оружие, а Конгресс США намерен ввести санкции против России, пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что глава Белого дома разочарован тем, что президент России не хочет обсуждать вопрос прекращения войны в Украине. Поэтому, как сообщил чиновник Белого дома, президент США согласился предоставить часть военной помощи из того списка, который ему передал в прошлом месяце во время их встречи в Гааге президент Украины Владимир Зеленский.

"Есть общее разочарование тем, что дело движется не так быстро, как это возможно", - пояснил чиновник Белого дома, пожелав сохранить анонимность.

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Чиновник также рассказал, что у НАТО Украина просила конкретное вооружение и президент США одобрил его передачу. Но о каком именно оружии идет речь, собеседник журналистам отказался рассказать.

Как указывает издание, Зеленский уже давно подавал в США запрос на получение дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot, поскольку они играют ключевую роль в защите украинских городов и критически важных объектов инфраструктуры во время российских атак.

На прошлой неделе Белый дом делал заявление, что министр обороны США Пит Хеггет принял решение о не полном, а частичном прекращении военной помощи Украине. Впоследствии Хеггет сделал заявление, что военная помощь продолжает поступать в нашу страну.

Министерство обороны США в июне начало пересмотр поставок оружия в Украину после того, как между Хеггетом и официальными лицами Белого дома и некоторыми должностными лицами Пентагона был подписан меморандум.

Однако, как сообщил чиновник журналистам издания, в документе не говорилось о паузе в поставках вооружения Украине. Меморандум был издан с целью проведения дополнительной проверки каждого вида боеприпасов, который будет передаваться Украине.

По информации издания, высокопоставленный чиновник из Минобороны США заявил:

"Если президент США захочет отправить вооружение Украине, мы готовы это сделать. Если же он решит ничего не отправлять, тогда мы готовы и это сделать".

Также два представителя оборонного ведомства на условиях анонимности рассказали изданию, что некоторые виды боеприпасов могли быть не отправлены из-за решения военных руководителей, которым для этого нужно четко понимать, чего хотят высшие должностные лица администрации США.

Издание отмечает, что если ранее в Конгрессе США лидеры республиканцев предостерегали о последствиях новых санкций на Россию, то сейчас уже готовы продолжить рассматривать их введение.

"Владимир Путин показал, что не желает быть благоразумным и обсуждать возможности мирного урегулирования войны, поэтому ему следует отправить сообщение", - сказал в интервью журналистам спикер Палаты представителей США Майк Джонсон.

В новый законопроект о введении санкций против России входят предложения об установлении 500% тарифов на импорт из США для стран, покупающих российскую нефть, газ и уран. Таким образом, Россию можно отрезать от доходов, полученных с их продажи.

Отношение Трампа к Путину

Ранее УНИАН сообщал, что обозреватель The Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон отметил, что, вероятно, Трамп осознал, что Путин водит его за нос, поэтому он и начал недавно так резко высказываться в его адрес.

Также мы писали, что спецпредставитель США по Украине Кит Келлог призвал международных партнеров разработать специально для Украины "План Маршалла", чтобы помочь нашей стране с восстановлением после окончания войны.

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