Курс гривни к евро установлен на уровне 48,98 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 11 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,82 грн/долл., то есть гривня ослабла на 5 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 48,98 грн, то есть гривня потеряла 14 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,85/41,88 грн/долл., а евро - 49,02/49,04 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 10 июля вырос на 2 копейки и составлял 42,02 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 41,50 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 7 копеек и составлял 49,40 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 48,80 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня подешевел на 4 копейки и составляет 41,95 гривни за доллар, а курс евро снизился на 10 копеек и составлял 49,35 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,35 гривни, а евро - по курсу 48,35 гривни за единицу иностранной валюты.

Вас также могут заинтересовать новости: