Он призывает американцев оставаться на одной стороне с Европой.

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Словакию и ее премьер-министра Роберта Фицо отказаться от блокирования 18-го пакета санкций против Российской Федерации.

Как передает The Guardian, это произошло во время его выступления на Конференции по вопросам восстановления Украины в Риме. Мерц напомнил, что Украина согласилась на переговоры с Россией, поскольку привержена достижению справедливого мира, но Москва ежедневно демонстрирует желание продолжать свою жестокую войну.

Канцлер считает, что политическим долгом Европы является усиление давления на Москву, чтобы изменить расчеты кремлевского правителя Путина и посадить его за стол переговоров:

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"Послание достаточно простое: мы не сдадимся".

Также немецкий канцлер обратился с прямым посланием к Вашингтону и президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу. Он призывает американцев быть на одной стороне с Европой.

"Мы на одной странице, и мы ищем стабильного политического порядка в этом мире... Оставайтесь с нами, на этой стороне и на этой странице нашей общей истории", - сказал он.

Говоря о послевоенном восстановлении Украины, Мерц напомнил, как это происходило после Второй мировой войны. По его словам, Украинский фонд развития бизнеса создан по образцу аналогичной программы Германии после большой войны, а Киев может рассчитывать на поддержку международных партнеров.

"Я не хочу делать обманчивых исторических сравнений, но некоторые рецепты, которые были применены тогда, все еще могут служить нам, когда мы сосредотачиваемся на восстановлении Украины сегодня", - добавил он.

Кроме того, политик сообщил о намерении поднять оборонно-промышленное сотрудничество между странами на более высокий уровень, а также поддержал будущее вступление Украины в Европейский Союз:

"Чтобы быть очень четкими в этом вопросе, мы полностью поддерживаем Украину на ее пути к членству в ЕС".

Словакия блокирует новые санкции против РФ

Как известно, Братислава выступает против введения новых ограничений против России, поскольку недовольна планами Европейского Союза запретить импорт российского газа.

Словакия не впервые блокирует или затягивает согласование европейских санкций против РФ. После прихода к власти правительства Роберта Фицо страна все активнее продвигает пророссийские месседжи, апеллируя к "национальным экономическим интересам" и пытаясь сохранить торговые связи с Россией.

Аналогичную позицию систематически занимает и Венгрия, которая неоднократно блокировала или задерживала согласование предыдущих пакетов санкций.

Будапешт использует санкционную политику ЕС как инструмент торга для достижения собственных целей - например, разблокирования европейского финансирования или исключений для венгерской экономики.

В обоих случаях речь идет о государствах-членах ЕС, которые все больше дистанцируются от общего европейского курса жесткой изоляции России и предоставляют политические сигналы, которые могут подорвать единство в рамках ЕС по поддержке Украины.

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