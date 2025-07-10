Немецкий канцлер говорит, что тесно контактирует с американским правительством по закупке большего количества систем Patriot и их отправки в Украину.

Канцлер Германии Фридрих Мерц обсуждал с президентом США Дональдом Трампом вопрос поставки большего количества систем Patriot и ракет к ним для Украины, но окончательное решение еще не принято. Об этом немецкий лидер сообщил на пресс-брифинге в кулуарах конференции по восстановлению Украины URC 2025, проходящей 10 июля в Риме, пишет The Guardian.

По словам Мерца, он "тесно контактирует с американским правительством, с президентом Трампом" относительно планов закупки большего количества систем Patriot и их отправки в Украину. Также он отметил необходимость усиления противовоздушной обороны Украины "в свете продолжающихся российских атак".

"Американцам самим нужна часть из них (систем Patriot, - ред.), но у них их также много... Еще не окончательно определено, будет ли осуществлена поставка", - цитирует издание канцлера Германии.

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Также он отметил журналистам, что интересы Германии и Европы в отношении роста, свободной рыночной экономики, энергетической безопасности и политической свободы напрямую связаны с поддержкой Украины в ее борьбе против России.

Германия договаривается с США о Patriot для Украины

Ранее УНИАН сообщал о вероятном секретном соглашении между правительством Германии и президентом США Дональдом Трампом по оружию для Украины. Как писало издание Bild, правительство Германии срочно работает над экстренным решением, чтобы передать Украине новые системы ПВО и достаточное количество ракет. Отмечалось, что Берлин ожидает согласия министра обороны США Пита Гегсета на передачу двух установок Patriot, за которые Германия готова заплатить.

Впоследствии представитель немецкого правительства Стефан Корнелиус подтвердил, что Германия хочет купить у США Patriot и ракеты для Украины. Когда журналисты спросили его, ведет ли правительство канцлера Фридриха Мерца переговоры с США по закупке ракет Patriot для Киева, он сказал, что существуют "различные способы" удовлетворения потребностей Украины в противовоздушной обороне, а также подтвердил, что ведутся "интенсивные переговоры".

Между тем эксперты Defense Express считают, что если Германия закажет у США системы Patriot для Украины по стандартной процедуре, когда заключается контракт, который согласовывается на уровне правительств, после чего начинается производство, то ждать батареи придется годы.

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