У избранника Юлии Карповой есть трое детей.

Украинская радиоведущая Юлия Карпова поделилась интересной историей знакомства со своим гражданским мужем - военнослужащим Сергеем Пономаренко, который получил звание Герой Украины за бои в Харьковской области.

"Он еще не делал предложение. Но я не могу называть мужа парнем, потому что у нас разница с ним в 10 лет. Это мой гражданский муж. Мы живем в гражданском браке. У него есть бывшая семья и трое детей", - призналась она в интервью журналистке Маричке Падалко.

По словам Юлии, их общение продолжается уже около трех лет, а в отношениях как пара они - больше года. Инициатором стал сам Сергей, который еще до начала полномасштабной войны слушал передачи Карповой, не зная, как она выглядит, но чувствуя внутреннюю близость и духовное родство. После того, как он во второй раз добровольно ушел на фронт и был награжден высшей государственной наградой, судьба свела их в Киеве.

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"Это была спецоперация. Раньше каждое утро Сергей слушал "Хит FM"… Он говорил мне, что ему всегда откликались моя позиция, мысли, убеждения, ценности, и поэтому много лет подряд слушал. Началась полномасштабная война - он поехал добровольцем… защищал Харьковщину. За бои там получил звание Героя Украины. И после приезда в Киев на награждение нашел моих коллег из соседних радиостанций, чтобы договориться со мной о встрече", - поделилась Юлия.

После тяжелого ранения Сергей Пономаренко больше не служит - он получил инвалидность и живет с диагнозом, который врачи считают неизлечимым. По словам Юлии Карповой, ее гражданский муж проходит реабилитацию, а она рядом, помогая ему адаптироваться к новой реальности и мирной жизни.

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