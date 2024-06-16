Дебют новых процессоров AMD состоится в конце июля.

В начале июня AMD официально представила, как она говорит, "самые мощные десктопные чипы" семейства Ryzen 9000. Рекомендованные цены обещали объявить позже, и вот сегодня появились отличные новости для потенциальных покупателей.

Ожидалось, что цены Ryzen 9000 будут такими же, как у Ryzen 7000 на старте: 299, 399, 548 и 699 долларов. Однако источники в цепочке поставок сообщают, что новые CPU окажутся дешевле предшественников. Согласно их данным:

Флагманский Ryzen 9 9950X будет стоить в пределах от 600 до 650 долларов, то есть он окажется минимум на $50 дешевле Ryzen 9 7590X на момент выхода. То же самое касается и предтоповый Ryzen 9 9900X, за который попросят 449–499 долларов.

Стоимость Ryzen 7 9700X будет лежать в диапазоне от 330 до 380 долларов, а Ryzen 5 9600X – от 250 до 300 долларов.

Этими данными с источниками поделились крупные розничные торговые сети – они уже начали формировать цены на новые CPU.

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Эксперты говорят, что если эта информация верна, то семейство Ryzen 9000, став доступнее и обеспечивая при этом заметно подросшую производительность, нанесет серьезный удар по конкурентам Intel – особенно с учетом того, что следующее поколение Arrow Lakе выйдет лишь под конец года, а продажи первых моделей линейки Ryzen 9000 стартуют уже в конце июля.

AMD говорит, что флагманская модель Ryzen 9 9950X значительно быстрее, чем Core i9-14900K, как в диапазоне рабочих нагрузок (от 7% до 56%), так и в игровых нагрузках (от 4% до 23%). Впрочем, современные игры и без того едва ли могут использовать всю эту мощь.

Ранее эксперты выбрали лучшие видеокарты AMD, которые можно купить для игр в 2024 году. Пока Nvidia усиливает позиции на рынке флагманских ускорителей, AMD удерживает лидерство в секторе бюджетных и среднебюджетных.

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