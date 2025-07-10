В списке есть Телец и Близнецы.

Полнолуние 10 июля 2025 года станет поворотной точкой для четырех знаков зодиака. Это время, когда Вселенная отвечает на вложенные усилия и дает четкий сигнал: пора собирать плоды. Для Тельца, Близнецов, Льва и Девы этот день станет доказательством, что настойчивость и верность себе не проходят даром, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Телец

Вы долго шли к тому, чтобы по-настоящему почувствовать свою ценность. Энергия Козерога помогает вам увидеть результат собственных стараний - пусть и не громко, но вполне ощутимо. Вы уверены в себе, а окружающие это подтверждают. Пришло время принять заслуженное.

Близнецы

Ум и идеи - ваш дар, но 10 июля вы наконец расставите приоритеты. Наступает ясность: что действительно важно и куда стоит вложить энергию. Это день, когда появляется фокус, а вместе с ним - и результат. Подарком станет возможность воплотить задуманное в реальность.

Лев

Полнолуние усилит вашу природную харизму и лидерские качества. Вас замечают, уважают и ценят - не только за талант, но и за влияние, которое вы оказываете. Это признание придаст сил двигаться дальше с еще большей уверенностью.

Дева

Этот день напоминает вам о собственной силе и значимости. Пора перестать сомневаться и приуменьшать свои достижения. Мир видит вас - и, наконец, вы тоже это почувствуете. Любовь к себе станет главной наградой.

Напомним, ранее были названы самые умные знаки Зодиака, которые разбираются во всем.

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