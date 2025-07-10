В списке значится Скорпион.

Астролог Мэй рассказала, что для пяти знаков вторая половина июля станет временем ярких чувств, передает YourTango. Эти знаки ждет всплеск страсти - будь то новая встреча или обновление в текущих отношениях.

"Отношения станут по-настоящему захватывающими", — сказала она.

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Скорпион

Для Скорпионов июль ознаменует важный поворот. "В последний раз в жизни Венера и Уран противостоят вам", - отметила Мэй. Это сулит насыщенные события в любви. Она советует не упускать шанс: "Я бы точно пошла на это свидание". Все, что произойдет в этом месяце, повлияет на будущие семь лет.

Стрелец

Любовная жизнь Стрельцов оживится. Если до этого было спокойно, теперь страсти наберут обороты. "Уран вот-вот ускорит темп и сделает отношения гораздо более захватывающими", - пояснила астролог. Возможны решающие события - от новой любви до серьезных шагов в уже существующих отношениях.

Близнецы

С Венерой в их знаке у Близнецов всё складывается благоприятно. "Венера входит в ваш знак, — говорит Мэй. — И я не знаю лучшего времени". Личные желания начнут сбываться, но важно действовать. Мэй рекомендует не бояться открыться новому.

Рак

Для Раков полнолуние в Козероге активирует седьмой дом - сектор партнёрства. "Это приятный жест, приближающий нас к любви, романтике и браку", - сказала Мэй. Уход Плутона ослабляет прежние эмоциональные сложности, позволяя наслаждаться более гармоничной личной жизнью.

Водолей

Месяц обещает Водолеям всплеск романтики. "Венера входит в ваш пятый дом и активирует вашу личную жизнь", - акцентировала Мэй. Свободных ждет вдохновляющее знакомство, а у тех, кто в паре, появится шанс освежить чувства.

Напомним, ранее сообщалось, какие три знака Зодиака вскоре распрощаются с одиночеством и встретят любовь.

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