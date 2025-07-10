По мнению Романа Свитана, Украине надо наносить зеркальные удары по Москве.

Если Соединенные Штаты Америки передадут Украине 10 ракет к зенитным ракетным комплексам Patriot, о чем ранее сообщали СМИ, то этого не хватит даже на отражение одной атаки.

Об этом в эфире "Radio NV" рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник Вооруженных сил Украины в запасе Роман Свитан. По его словам, в случае захода более 10 российских целей эти ракеты будут использованы в первые десятки минут, дальше ничего не останется:

"Поэтому оптимальный вариант для нас защититься от баллистики - иметь свою баллистику и бить по Москве. Почему они бьют по Киеву? Потому что самое большое скопление населения, военные объекты и сама столица. Снять это давление Patriot не получится. Даже если вы 100 Patriot поставите и будут ночные атаки, все равно никто спать не будет, придется бегать в укрытия и так далее".

Он отметил, что на фоне этого оптимальным вариантом являются зеркальные удары по Москве. "В основном по военным объектам в Москве. От Кремля до Рублевских бань. В основном там принимают решения, соответственно это военный объект. Только после таких зеркальных атак у россиян исчезнет желание доставать киевлян и Украину бомбить. Других вариантов нет. Нам для того, чтобы закрыть всю Украину, около 500 Patriot надо. Это практически нереально. К ним надо 5000 ракет, это тоже нереально. Это движение не в ту сторону", - добавил Свитан.

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Как известно, Российская Федерация усилила воздушный террор Украины и все чаще осуществляет массированные обстрелы, в которых задействуют сотни дронов-камикадзе типа "шахед" и ракеты различных типов.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Украина обратилась в Вашингтон с просьбой передать еще одну систему Patriot. По его словам, Белый дом рассматривает этот вопрос. В то же время он отметил, что эти комплексы являются очень дорогими.

Между тем немецкое издание ntv.de отмечает, что Соединенные Штаты Америки планируют значительно увеличить количество ракет к зентиным ракетным комплексам Patriot на своих складах.

В частности сообщается о намерении увеличить ежемесячное производство ракет-перехватчиков PAC-2 GEM-T на 150% до 2028 года.

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