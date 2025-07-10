В ряде областей 11 июля жара наконец ослабнет, но в восточных областях еще будет сильно печь.

В пятницу, 11 июля, в Украине снова ожидается контрастная погода с жарой и дождями. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Так, по ее данным, на западе страны будет... +18...+22 градуса, на севере жара ослабнет до +25...+29, только на Сумщине еще до +30 градусов.

В центральных областях в течение дня +26...+29, в Винницкой области только +22, а на Днепропетровщине еще будет жара до +35 градусов.

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На юге, по данным Наталки Диденко, от +28 в Одесской области до +35 градусов в Запорожье и в Крыму.

"Сильная жара удерживается в восточных областях, +34...+38 градусов", - сообщила она.

Что касается осадков, то дожди с грозами вероятны в Карпатах и на Закарпатье, днем кратковременные летние ливни местами пройдут в Сумской, Харьковской, Полтавской областях, дойдут до Днепра с районами.

По словам Наталки Диденко, в Киеве 11 июля наконец станет легче дышать. Днем жара в столице ослабнет до +25...+27 градусов.

Синоптики Укргидрометцентра также сообщают, что в столице в ближайшие дни ожидается уменьшение жары. В течение 11-12 июля ночью температура будет колебаться в пределах +13°...+18°, а днем воздух будет прогреваться до +24°...+29°. Кроме того, возрастет вероятность дождей.

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