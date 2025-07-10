С начала года Украина получила более 18,5 млрд долларов за счет российских замороженных денег.

Украина получила 1 миллиард евро от Европейского союза за счет доходов от замороженных российских активов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Начатая нами вместе с G7 инициатива ERA работает. С начала года Украине уже передано более 18,5 млрд долларов за счет российских замороженных денег. Эти средства мы направляем на устойчивость Украины и "быстрое восстановление", - отметил глава правительства.

Видео дня

Шмыгаль подчеркнул, что инициатива ERA дает хороший результат, но на этом Украина не остановится и будет призывать партнеров сформировать правовые инструменты полной конфискации всех российских активов.

В Министерстве финансов отметили, что в целом, в рамках инициативы ERA, Минфин уже привлек от Европейского Союза 8 млрд евро.

"Средства позволят профинансировать приоритетные расходы госбюджета социального и военного направления, поддержать макроэкономическую стабильность, восстановить критически важную инфраструктуру. Это важная и своевременная инвестиция в укрепление финансовой устойчивости Украины, усиление нашей способности противодействовать агрессору и обеспечение надлежащего функционирования социальных услуг", - отметил министр финансов Сергей Марченко.

В Минфине напомнили, что программа ERA предусматривает направление Украине 50 млрд долларов США, которые будут обеспечены будущими доходами от замороженных активов России. Вклад ЕС составляет 18,1 млрд евро (20 млрд долларов).

Международная помощь Украине - последние новости

30 июня Украина получила от Канады около 1,7 млрд долларов (2,3 млрд канадских долларов) в рамках инициативы ERA. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, это средства, обеспеченные доходами от замороженных российских активов.

Украине нужно гораздо больше денег, чем озвученные МВФ 40 млрд долларов в год, чтобы выиграть войну, а недофинансирование может затянуть военную агрессию, пишет Financial Times. Так, финансовый аналитик Тимоти Эш утверждает, что реальная потребность Украины - 150 млрд долларов в год.

Вас также могут заинтересовать новости: