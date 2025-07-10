США продолжают вытаскивать Россию из дипломатической изоляции.

В Малайзии на полях саммита организации АСЕАН состоялась встреча министров иностранных дел России и США – Сергея Лаврова и Марко Рубио – посвященная войне в Украине и ситуации на Ближнем Востоке. Ее итоги обе стороны оценили по-своему.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ, была "проведена обстоятельная сверка часов по всему спектру вопросов двусторонней повестки дня и ситуации в мире". В частности утверждается, что Лавров и Рубио провели "предметный и откровенный обмен мнениями" по ситуации вокруг Украины, Ирана и Сирии, а также по ряду других международных проблем.

"Подтверждён обоюдный настрой на поиск мирных развязок конфликтных ситуаций, восстановление российско-американского экономического и гуманитарного сотрудничества. Подчёркнута важность дальнейшей работы по нормализации функционирования двусторонних дипломатических миссий", – говорится в заявлении российского МИДа.

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В целом в Москве оценили разговор Рубио и Лаврова как "конструктивный и взаимоуважительный".

Госдепартамент США пока не выпускал официального пресс-релиза по итогам встречи, но сам госсекретарь Марко Рубио сказал журналистам на брифинге, что они с Лавровым обменялись новыми идеями о мирных переговорах по Украине.

"Я думаю, что это новый и отличный подход. Я бы не назвал это чем-то, что гарантирует мир, но это концепция, которую я, знаете, верну президенту", - цитирует Рубио издание AP-News.

Рубио добавил, что президент Дональд Трамп "разочарован и расстроен тем, что российская сторона не проявила больше гибкости" для прекращения конфликта.

"Нам нужна дорожная карта дальнейших действий по поводу того, как может завершиться этот конфликт. И вот мы поделились некоторыми идеями о том, как это может выглядеть", – сказал он о 50-минутной встрече с Лавровым.

Американская дипломатия вокруг Украины

Как писал УНИАН, многие обозреватели увидели прозрение Трампа после того, как американский президент начал критиковать Путина за нежелание заканчивать войну. Редактор The Telegraph по вопросам обороны и иностранных дел Кон Кофлин отметил, что гнев Трампа однозначно сыграет на руку Украине.

На этом фоне спецпосланник США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что Украине нужен аналог "Плана Маршалла" – масштабная программа экономической помощи, подобная той, которую получили страны Западной Европы после Второй мировой войны.

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