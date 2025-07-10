По сравнению с 2019 годом, стоимость строительства жилья в Украине увеличилась почти вдвое.

В Украине средняя себестоимость возведения одного квадратного метра за последние два года увеличилась на 20-30%. Об этом в комментарии УНИАН сообщил Президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе.

"В последние годы стоимость строительства жилья в Украине существенно выросла. Только за последние два года средняя себестоимость возведения одного квадратного метра увеличилась на 20-30%. Если же сравнивать с 2019 годом, стоимость строительства увеличилась почти вдвое", - сказал Парцхаладзе.

При этом он отметил, что не менее стремительно дорожают и ремонтные работы - и в квартирах, и в частных домах.

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По данным участников рынка, только за последние несколько лет стоимость ремонтных работ удвоилась.

Почему растет стоимость строительства и ремонтов

Парцхаладзе отмечает, что на рост стоимости строительства и ремонтов влияет ряд факторов. В частности, выросли расходы на строительные материалы, оплату труда из-за дефицита кадров, логистику, а также на внедрение новых технологий.

Кроме того, война, инфляция и перебои с энергоснабжением усложнили поставки ресурсов и еще больше подтолкнули цены вверх. Например, доставка материалов выросла в цене из-за подорожания топлива и проблем с логистикой. А дефицит импортного сырья, например, стекла - только усугубил ситуацию.

"Сегодняшний рост стоимости - это результат одновременного влияния многих факторов, и эта тенденция, к сожалению, может сохраняться и в дальнейшем", - отметил президент Конфедерации строителей.

Дефицит квалифицированных кадров в строительстве

По его словам, еще одной серьезной проблемой является нехватка квалифицированных работников.

"Из-за мобилизации, выезда за границу и общей демографической ситуации отрасль испытывает острый кадровый голод. Не хватает строителей всех специальностей: от инженеров до каменщиков и водителей. Иногда дефицит кадров может достигать 60-70%", - сказал Парцхаладзе.

Он также отметил, что треть строительных компаний назвали нехватку кадров одной из главных проблем в прошлом году.

"На сегодня, около 70% специалистов строительной сферы находятся на фронте. В общем, в течение следующих 5-7 лет Украина может столкнуться с дефицитом около 3 млн работников", - отметил он.

При этом Парцхаладзе отмечает, что работник, который не работает два года по профессии, теряет квалификацию. А полномасштабная война продолжается уже четвертый год. Соответственно, строители, которые были мобилизованы в начале 2022 - уже потеряли часть навыков.

"Решением могут быть краткосрочные учебные программы, нацеленные на практику. Они позволят овладеть распространенными и востребованными строительными специальностями. Эти программы также помогут реинтегрировать ветеранов к обычной жизни", - добавил он.

Стоимость строительства по регионам

Согласно данным Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, по состоянию на 1 апреля 2025 года опосредованная стоимость строительства одного квадратного метра общей площади квартир дома в среднем по Украине составляла более 24 685 грн.

Дороже всего строить жилье в столице - в Киеве цена строительства "квадрата" достигла 28 850 грн. Высокие показатели также зафиксированы в Харьковской (25 945 грн), Донецкой (25 928 грн), Черниговской (24 715 грн) и Киевской (24 654 грн) областях.

Дешевле всего - в Кировоградской области, где один квадратный метр стоил 20 980 грн, немного дороже - в Закарпатской (21 429 грн) и Житомирской (21 699 грн) областях.

Жилье в Украине - последние новости

Согласно исследованию DIM.RIA, спрос на первичное жилье снизился почти во всех регионах, вторичное - продолжает дорожать, а рынок аренды стабильно растет с существенными региональными различиями.

Согласно исследованию "OLX Недвижимость", города, которые расположены ближе к фронту, остаются лидерами по доступности цен на квартиры. В пятерку городов с самыми дешевыми однокомнатными квартирами входят города: Херсон, Запорожье, Сумы, Николаев, Харьков.

Эксперт рынка недвижимости и экс-президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита сообщил, что на рынке жилья наблюдаются заметные региональные различия. Так, в прифронтовых городах первичного рынка нет, на Западе - растет предложение, а в Киеве возможен дефицит жилья и рост цен.

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