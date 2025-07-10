Специалисты считают, что строительство аппарата не является экономически целесообразным.

Агентство передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA) завершило свой эксперимент по созданию грузового самолета-экраноплана. Об этом сообщает Aviation Week.

Программа Liberty Lifter имела целью спроектировать и построить "бюджетный" самолет-экраноплан большой дальности, который мог бы взлетать и приземляться в неспокойных морских условиях. Предполагалось, что он мог летать как непосредственно над поверхностью воды, так и работать на средних высотах.

В 2023 году DARPA заявило, что хочет, чтобы аппарат был примерно такого же размера и грузоподъемности, как и самолет C-17 Globemaster, который может нести полезную нагрузку весом до 77 500 кг и способен транспортировать танк M1 Abrams. Таким образом, Liberty Lifter мог позволить американцам быстро перебросить войска через океан.

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Участие в разработке по контакту DARPA принимали компании General Atomics Aeronautical Systems и Aurora Flight Sciences. Позже DARPA выбрало проект от Aurora, тогда как проект от General Atomics оказался за бортом (теперь там находится и прошлый победитель). Причиной завершения программы стало то, что сейчас ее не считают ни целесообразной, ни экономически эффективной.

Полученный опыт специалисты могут использовать для создания аппаратов следующего поколения, построенных с использованием принципиально новых технологий. Сейчас DARPA тесно сотрудничает с промышленниками и заинтересованными группами в Министерстве обороны США, чтобы выяснить, как можно быстро внедрить эти технологии в других направлениях.

Напомним, DARPA - агентство Министерства обороны США, отвечающее за разработку новых технологий для использования в Вооруженных силах Америки. Среди направлений его деятельности - роботизированные субмарины.

Справка УНИАН. Экраноплан - высокоскоростное транспортное средство, которое летит в пределах зоны действия аэродинамического экрана, соответственно на относительно малой (до нескольких метров) высоте над поверхностью воды или земли.

Экранопланы могут эксплуатироваться на ряде маршрутов, которые недоступны для обычных судов. Впрочем, такие аппараты имеют и существенные недостатки, например, довольно низкую маневренность.

Экранопланы - последние новости

Сегодня по крайней мере несколько стран мира ведут исследования и этом направлении. Так, недавно появилось фото таинственного китайского экраноплана, который теоретически могут использовать для решения военных задач.

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