Этот город подарит массу впечатлений и гурманам, и ценителям истории, и любителям средневековой архитектуры.

Считается, что фестиваль "Октоберфест" в Мюнхене - это лучшая возможность попробовать отличное немецкое пиво и жареные колбаски в аутентичной атмосфере. Проблема лишь в том, что знаменитый пивной фестиваль проходит всего несколько дней в году в октябре. А кроме того, его посещение сейчас является удовольствием не из дешевых. Да и не каждому по душе бешеный наплыв посетителей, без чего невозможно представить ни один Октоберфест.

Так какая альтернатива? Тревел-блогер, который ведет в YouTube канал под названием Wolters World, рассказал о настоящем туристическом сокровище в самом сердце Германии. Небольшой городок Бамберг в той же Баварии может удовлетворить ваш интерес не только к немецкой пивной культуре, но и в целом к европейскому культурному наследию.

Бамберг расположен в баварском регионе Верхняя Франкония, примерно в двух часах езды от Мюнхена и в трёх - от Франкфурта. Он регулярно попадает в списки самых красивых городов Европы и даже имеет статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Бамберг часто называют "франконским Римом" - и не зря. Город возведен на семи холмах и сохранил множество архитектурных жемчужин еще со времен Средневековья. Его улочки украшены старинными каменными домами, а центр поражает роскошными дворцами, замками и церквями. Самая известная из них - Бамбергский собор XIII века, в котором, кстати, расположена единственная в Германии папская могила - саркофаг Папы Климента II. Еще одна интересная локация - монастырь Святого Михаила с барочным садом, где растет более 570 видов растений, и террасой с видом на весь город.

Но Бамберг - это не только об истории. Это еще и город с уникальной пивной культурой. Он известен своим традиционным копченым пивом (Rauchbier), которое варят в местных пивоварнях Schlenkerla и Brauerei Spezial. Всего в городе работает 13 пивоварен, а в окружающем регионе - еще около 60, поэтому пивной туризм здесь развит как нигде.

Настоящим гурманам стоит попробовать и местные деликатесы. Например, Schäuferla - запеченное свиное плечо в маринаде из темного пива, которое подают с картофельными кнедликами и капустой. А еще - синие колбаски Blaue Zipfel, которые готовят в маринаде из белого вина, уксуса, лука и специй. Вместе с квашеной капустой, брецелем и кружкой пива - это идеальный гастрономический опыт.

Тревел-блогер Wolters World назвал Бамберг своим любимым городом в Германии. Особенно его радует, что, как для Западной Европы, Бамберг является относительно "бюджетным", потому что здесь на самом деле не так много туристов, как в других местах. Блогер даже полушутя отметил, что цены здесь почти не изменились за последнее десятилетие.

Другие интересные направления для туризма

Как писал УНИАН, по всей Европе можно найти "сказочные" места, которыми вдохновлялись создатели мультфильмов студии Disney. Многие из них являются популярными туристическими местами, но некоторые менее известны.

Также мы рассказывали об очаровательном городке Чивита-ди-Баньореджо в Италии, в полутора часах езды от Рима. Сильно пострадавший от землетрясений и эрозии, он получил прозвище "город, который умирает". Но атмосфера здесь просто невероятная.

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