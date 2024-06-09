Изначально все они ожидались в четвертом квартале 2024-го.

В последние пару месяцев в сети активно циркулировали слухи, что первые видеокарты Nvidia следующего поколения выйдут в четвертом квартале этого года. Однако теперь появились новые данные, свидетельствующие о желании производителя отложить релиз новых GPU до 2025 года.

Издание VideoCardz со ссылкой на свои источники сообщает, что все три игрока на рынке графических процессоров – Nvidia, AMD и Intel – перенесли свои новинки на начало 2025 года. Таким образом, в этом году мы вообще не увидим никаких новых видеокарт.

Следующее поколение видеокарт будет выглядеть так:

Intel Arc B-Series Battlemage/Xe2-HPG.

AMD Radeon RX 8000 RDNA4.

NVIDIA GeForce RTX 5000 Blackwell.

Что касается Nvidia, то известно, что сначала производитель сфокусируется на выпуске флагманов – RTX 5090 и RTX 5080, а более бюджетные модели (RTX 5060 и RTX 5070) поступят в продажу позже.

Видео дня

Ожидается, что у топовых карточек Nvidia не будет конкурентов. Сообщается, что AMD все же не сумела выдержать конкуренции с зелеными и в следующем поколении GPU покинет топовый сегмент, рассчитанный на самых искушенных геймеров. Таким образом флагман Radeon RX 8000-й серии будет сопоставим с RX 7900 XTX.

Напомним, ранее в этом году Nvidia обновила серию GeForce RTX 40хх сразу тремя новыми моделями с приставкой Super. Обозреватели особенно высоко оценили модель RTX 4070 Super, назвав ее лучшей видеокартой для игр в среднебюджетном классе.

Свежий опрос Steam показал, что более 75% пользователей Steam оснастили свои игровые системы видеокартой Nvidia, в то время как доля графических процессоров AMD составляет 16%. Видеокартами от Intel пользуется 8% геймеров.

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