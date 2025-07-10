Звук падающих "шахедов" до сих пор раздается в голове, отметила актриса.

Известная украинская актриса Ольга Сумская прокомментировала массированную российскую атаку на Киев ночью 10 июля.

В Instagram-stories артистка показала, что происходило у нее за окном во время атаки.

"Самая страшная ночь... Вид из окна нашего дома", - подписала Сумская опубликованное видео.

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Позже актриса поделилась, как пережила эту атаку.

"10 июля… Киев! Наши улицы… Звук падающих "шахедов" до сих пор раздается в голове… Когда взрывы совсем рядом, ты будто зависаешь в сознании… Разве это мы? Это сейчас со мной происходит? Да, это наш родной город, который жестоко и цинично обстрелял враг… Ночь без сна, запах пороха в воздухе, дышать тяжело… Круг сужается… Мы все под прицелом… Надежда только на защитников и Бога! Соболезнование пострадавшим", - отметила она.

Напомним, как писал УНИАН, ночью 10 июля Россия запустила по Украине более 400 дронов и ракет. По данным Воздушных сил ВСУ, 178 вражеских целей удалось сбить, а 204 - были локально потеряны или подавлены.

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