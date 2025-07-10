Пока большая часть Украины жарится на адском солнышке, львовян накрыла другая беда.

Ливень, который вызвал локальные наводнения на западе Украины, в частности на Галичине, оказался рекордным за всю историю наблюдений. Об этом сообщает в Фейсбук Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"10 июля ночью наблюдался чрезвычайный дождь. Количество осадков составило 110,2 мм за 12 часов. Это составляет 115% от месячной нормы. Такое количество осадков фиксируется впервые за весь многолетний период наблюдений", - говорится в сообщении.

Метеорологи акцентировали, что рекордным ливень был не по всей территории региона, а точечно. В среднем по территории Львовской области выпало 12-16 мм осадков, в некоторых местах фиксировали 51-67 мм, например на метеостанциях Каменка-Бугская и Рава-Русская. Но львовская метеостанция с ее 110 мм осадков за 12 часов вырвалась далеко вперед.

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"Вследствие выпадения значительных дождей, местами сильных, на реках бассейна Днестра наблюдалось формирование дождевого паводка с повышением уровней воды на 10 - 35 см, местами 46 - 64 см. В следующие сутки, в связи с продолжительными дождями, на реках бассейна Днестра продолжится формирование дождевого паводка с повышением уровней воды", - предупреждают метеорологи.

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Как писал УНИАН, в результате интенсивных дождей во Львове затопило улицы. Местами автомобили "поплыли", а пешеходы вынуждены искать обходные пути. К тому же непогода оставила без электроэнергии под две сотни населенных пунктов региона.

Кроме того, непогода наделала беды также в Луцке и Тернополе. Как и Львове, в этих городах некоторые улицы ушли под воду и стали непроездными и непроходимыми.

Между тем остальная территория Украины страдает от неприятной жары. Особенно горячо на востоке, где столбики термометров тают на отметке в 37 градусов.

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