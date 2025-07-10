Позже оказалось, что беспилотник был самодельным.

В Литве 10 июля были подняты в небо истребители из-за неизвестного дрона, который залетел в страну из Беларуси. Руководству страны пришлось в связи с этим прятаться в укрытиях. Об этом сообщает издание BNS.

По словам журналистов, в Литве было зафиксировано нарушение воздушного пространства со стороны Беларуси. Сначала считалось, что над страной пролетел "Шахед", но позже пограничная служба установила, что это был небольшой самодельный дрон, который изготовили из фанеры и пенопласта.

Отмечается, что беспилотник упал недалеко от закрытого пограничного контрольно-пропускного пункта Шумск, около в километре от границы с Беларусью.

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Вероятно, дрон не перевозил груза, поэтому не представлял угрозу.

"Истребителям, которые выполняли миссию воздушной полиции НАТО и на тот момент находились в воздухе, режим готовности с тренировочного режима был изменен на режим выполнения задачи, но через короткое время объект упал, и задача истребителям была отменена", - добавили в издании.

Кроме того, из-за нарушения воздушного пространства премьер-министр страны Гинтаваутас Палуцкас и спикер литовского Сейма Саулюс Сквернялис находились в укрытиях.

"Служба охраны руководства указала, что нужно идти в укрытие, и мы пошли", - отметил Сквернялис.

В то же время в пресс-службе Вооруженных сил Литвы показали фото беспилотника. Движение такого дрона было зафиксировано в 11:30. Также военные подтвердили, что он летел из Беларуси.

Падение беспилотников на территорию Европы

Как писал УНИАН, в прошлом году в Румынии нашли обломки дрона-камикадзе. Такие фрагменты беспилотников могли упасть на румынском берегу Дуная в конце июля, когда российские оккупационные войска атаковали гражданские объекты и портовую инфраструктуру Украины.

"Мы также подтверждаем наш решительный сигнал об осуждении атак, осуществляемых Российской Федерацией против украинских гражданских объектов и инфраструктуры, которые являются неоправданными и серьезно противоречат нормам международного права", - отметили в Минобороны Румынии.

Уже позже, в марте этого года на территорию Румынии также упали обломки российского дрона со взрывчаткой. Участок, на котором обнаружили обломки, расположен примерно в 500 метрах от границы с Молдовой в загородной зоне, где нет никаких элементов инфраструктуры.

"По результатам проведенных следователями экспертиз выяснилось, что осколки попали от беспилотного летательного аппарата российского производства", - добавили в Минобороны страны.

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