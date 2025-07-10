Текущие колебания курса доллара будут минимальными.

С 14 по 20 июля ситуация на валютном рынке будет разворачиваться в духе июньских трендов: стоимость доллара будет оставаться на вменяемом уровне, а основные колебания будут происходить в пределах 41,6-42 гривни за доллар.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

"Можно предположить, что на следующей неделе мы увидим вполне привычную картину: текущие курсовые изменения курса доллара будут минимальными, курсы межбанка и наличного рынка будут почти тождественными", - сказал эксперт.

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С другой стороны, по словам банкира, на рынке будет царить определенная сумятица из-за "капризности" курса евро. Как и раньше, курс европейской валюты в Украине будет формироваться на основе мировых торгов пары доллар/евро и пары гривня/доллар, поэтому рост или же его уменьшение прежде всего будет зависеть от мировой стоимости евровалюты, которая будет учитывать экономические взаимоотношения США-ЕС, поведение мощных инвесторов, глобальные военные риски, которые могут сказаться, например, на стоимости нефти и газа.

По прогнозу Лесового, сейчас возможны три варианта соотношения курсов доллара к евро, которые являются вполне стандартными для последних нескольких месяцев:

1 евро = 1,05-1,1 доллара - в случае понимания между США и ЕС в таможенных вопросах, установления прозрачных правил игры, возвращения части инвесторов в "долларовый сегмент". 1 евро = 1,17-18 доллара - сохранение статуса кво. 1 евро = 1,2 доллара - потенциальное обострение экономических отношений между США и ЕС (этот сценарий нельзя исключать).

"Пока точно не известно, не скрыты ли какие-то "интересности", например, от Дональда Трампа и как они гипотетически могут повлиять на стоимость евро и доллара. Однако на фоне такой неопределенности текущие курсовые изменения могут иметь вполне закономерный характер. Стоит еще раз подчеркнуть: доллар остается мировой валютой и ей не грозит непреодолимая инфляция", - подчеркнул банкир.

Он отметил, что курс евро к гривне будет отражать любые курсовые "сюрпризы", и в кои-то веки может прыгнуть за 49,5 гривны за евро, но в основном он будет колебаться в пределах 48,5-49,5 грн.

Основные показатели валютного рынка с 14 по 20 июля, по прогнозу банкира, будут следующими:

коридоры валютных изменений: 41,6-42,00 гр/долл. и 48,5-49,5 грн/евро (на межбанке) и 41,5-42,2 грн/долл. и 47,5-49,5 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: до 0,1 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

"Итак, в течение следующей недели стоимость доллара будет находиться в ожидаемых пределах. зато в ведущих СМИ могут появляться заголовки вроде "новых курсовых рекордов евро". Вместе с тем, ситуация на валютном рынке будет зависеть от имеющегося уровня спроса на доллар и планов регулятора по его утолению. Курс евро станет зеркалом мировых торгов евровалюты в паре с долларом", - резюмировал Лесовой.

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 10 июля подешевел на 4 копейки и составил 41,95 гривни за доллар, а курс евро снизился на 10 копеек и составлял 49,35 гривни за евро.

При этом НБУ установил 11 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,82 грн/долл., то есть гривня ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем. В то же время официальный курс евро установлен на уровне 48,98 гривни, то есть гривня потеряла 14 копеек.

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