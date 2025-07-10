Польский премьер назвал войну в Украине "войной между цивилизацией и варварством".

Война с Россией является не только войной за Украину, но и за Европу, а возможно, даже за весь мир. Такое заявление во время конференции по восстановлению Украины URC 2025, которая 10 июля проходит в Риме, сделал премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает The Guardian.

Он пояснил, что встреча в Риме посвящена тому, "как помочь Украине не только выжить, но и победить и подняться - не только в материальном плане, но и духовно и социально".

"Победа Украины - это вопрос безопасности для всей Европы. А победа означает территориальную целостность, суверенитет, а проще говоря, справедливый и длительный мир", - сказал польский лидер.

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По его словам, "мы все теперь понимаем, что это не только война за Украину, а война за Европу... или, возможно, даже за весь мир". Также он назвал войну в Украине "войной между цивилизацией и варварством".

Говоря о ежедневных российских атаках, Туск сказал, что "Украина - это не только страна, которая нуждается в помощи, но и страна, которая вдохновляет, которая учит нас мужеству, стойкости... но и инновациям". Этими словами он, в частности, отметил работу украинцев над беспилотниками и обороной.

"Украина уже сегодня испытывает их все, и НАТО учится у Украины и должно делать это еще больше, чтобы усилить свою силу сдерживания", - отметил польский премьер.

Он также подчеркнул, что прекращение войны в Украине должно быть общим делом союзников.

Другие заявления на конференции URC 2025

Как сообщал ранее УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для восстановления Украины нужен подход в стиле "Плана Маршалла" и коалиция с четким лидерством. Он напомнил о роли, которую "План Маршалла" сыграл в восстановлении и трансформации Европы, мол, именно поэтому "Европа наслаждалась миром и экономическим ростом в течение так многих декад". По словам президента, прежде всего нужно остановить российские дроны и ракеты, а для этого нужно больше поставок ПВО, больше инвестиций в дроны-перехватчики, системы ПВО и ракеты.

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