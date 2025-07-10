Ведущая опубликовала несколько новых видео.

Украинская ведущая и актриса Леся Никитюк отправилась в родной Хмельницкий и поделилась, как еще ласково называет своего маленького сына.

В Instagram-stories артистка опубликовала несколько новых видео, на одном из которых показалась вместе с папой Иваном Никитюком.

"Съездили с дедом в супермаркет, пока наш Хуанито спит", - подписала она ролик.

Видео дня

До этого ведущая делилась, что называет малыша Джозеппе. Накануне известный украинский блогер заявлял, что Никитюк якобы назвала сына Орестом, хотя ранее ходили слухи, что мальчика зовут Иваном.

Сама Леся это не комментировала и, судя по всему, продолжает держать интригу, называя шуточные прозвища и не раскрывая, как же на самом деле зовут мальчика.

Напомним, как писал УНИАН, жених Леси Никитюк, военнослужащий Дмитрий Бабчук сообщил, что ведущая родила в День отца - 8 июня.

Хотя новость о том, что артистка стала мамой, появилась только 20 июня. До этого Леся Никитюк признавалась, что узнала о своей беременности во время съемок фильма "Песики".

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