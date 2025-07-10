Этот способ позволит сэкономить время, а также сохранить больше витаминов в картофеле.

Один из основных способов приготовления картофеля - это варка. Однако его можно заменить более здоровой альтернативой, которая, к тому же, сэкономит немного времени. Об этом пишет Mirror.

Кулинарные эксперты из Epicurious и Epi Test Kitchen предлагают готовить картофель на пару. По их словам, этот способ не только быстрее, чем варка, но и он лучше сохраняет естественный вкус картофеля и питательные вещества.

"Кипячение полной кастрюли воды для картофеля может длиться до 25 минут в зависимости от размера картофельных клубней, тогда как приготовление на пару требует лишь небольшого количества воды и выполняет задачу почти вдвое быстрее", - говорится в материале.

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Экономию воды эксперты объяснили тем, что для образования пара нужен лишь небольшой ее объем, а не целая кастрюля.

Чтобы приготовить картофель паровым способом, вам понадобятся минимальное количество посуды - только кастрюля и корзина для варки на пару.

Картофель следует почистить как можно тоньше или оставить неочищенным, в зависимости от предпочтений, нарезать его на примерно одинаковые кусочки, чтобы обеспечить равномерное приготовление.

Как только вода в кастрюле начнет закипать, клубни следует положить в корзину и варить примерно десять минут, пока он станет мягким. После этого ее можно посыпать солью, перцем, специями или добавить немного масла.

Эксперты уверяют, что картофель на пару невероятно вкусный и хорошо сочетается с различными блюдами: от жареного мяса и рыбы - до вегетарианских блюд. Он также является прекрасной основой для картофельных салатов или же его можно просто посыпать луком для легкого и вкусного гарнира.

Ранее УНИАН рассказывал, как вкусно приготовить ароматные овощи-гриль. Мастер гриля Дастин Грин рассказал, что гриль преображает овощи так, как этого не может сделать ни один другой метод приготовления. Интенсивный нагрев усиливает их естественный сахар, образуя сладкие обугленные края и глубокие дымные оттенки. Овощи-гриль привносят разнообразие, цвет и текстуру на тарелку.

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