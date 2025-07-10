Режиссером ленты выступил Дерек Драймон.

Компания Paramount Pictures презентовала официальный тизер-трейлер к фильму "Губка Боб в кино: В поисках квадратных штанов".

"Губка Боб и его друзья из Бикини Боттом выходят в плавание в своем самом масштабном и совершенно новом приключении, которое нельзя пропустить", - говорится в подписи к ролику, опубликованному на YouTube.

Отмечается, что мировая премьера фильма запланирована на 19 декабря 2025 года. В украинских кинотеатрах ленту можно будет увидеть 25 декабря.

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"Губка Боб в кино: В поисках квадратных штанов" - трейлер

"Губка Боб в кино: В поисках квадратных штанов" - сюжет

По сюжету в новом фильме, Губка Боб, мечтая стать настоящим героем, решает доказать свою отвагу мистеру Крабсу и отправляется вдогонку Летучему Голландцу, легендарному привидению-пирату.

Его ждет безумное путешествие по морским глубинам, полное юмора, опасностей и неожиданных открытий. На этот раз он заплывет туда, где еще не бывал ни один морской губкообразный храбрец.

Режиссером фильма выступил Дерек Драймон ("Губка Боб: Жизнь на суше", "Губка Боб: Бегство Губки").

Напомним, ранее УНИАН писал, что в прокат вышел один из самых ожидаемых супергеройских фильмов - "Супермен".

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