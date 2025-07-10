Компания Paramount Pictures презентовала официальный тизер-трейлер к фильму "Губка Боб в кино: В поисках квадратных штанов".
"Губка Боб и его друзья из Бикини Боттом выходят в плавание в своем самом масштабном и совершенно новом приключении, которое нельзя пропустить", - говорится в подписи к ролику, опубликованному на YouTube.
Отмечается, что мировая премьера фильма запланирована на 19 декабря 2025 года. В украинских кинотеатрах ленту можно будет увидеть 25 декабря.
"Губка Боб в кино: В поисках квадратных штанов" - трейлер
"Губка Боб в кино: В поисках квадратных штанов" - сюжет
По сюжету в новом фильме, Губка Боб, мечтая стать настоящим героем, решает доказать свою отвагу мистеру Крабсу и отправляется вдогонку Летучему Голландцу, легендарному привидению-пирату.
Его ждет безумное путешествие по морским глубинам, полное юмора, опасностей и неожиданных открытий. На этот раз он заплывет туда, где еще не бывал ни один морской губкообразный храбрец.
Режиссером фильма выступил Дерек Драймон ("Губка Боб: Жизнь на суше", "Губка Боб: Бегство Губки").
Напомним, ранее УНИАН писал, что в прокат вышел один из самых ожидаемых супергеройских фильмов - "Супермен".