Все из-за того, что российские дроны продолжают атаковать гражданских.

В Украине стоит рассмотреть введение системы оповещения гражданского населения о зафиксированном полете ударного дрона через местные FM-радиостанции.

Об этом в своем Telegram-канале написал Сергей "Флеш" Бескрестнов, специалист в области радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. Он отметил, что зона атак дронов вглубь от фронтов выросла до 20-40 километров. По некоторым глубинным дорогам в день насчитывается до 50 ударов дронами.

"Флеш" подчеркнул, что от этого всего страдают не только военнослужащие, но и мирные жители, ведь FPV или другой российский беспилотник без раздумий атакует гражданских, не найдя военную машину:

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"Пока мы не организовали систему светофоров на фронтовых дорогах, прошу рассмотреть возможность оповещения гражданского населения на частотах местных FM-радиостанций о фиксации полета ударного дрона в таких-то селах (таком-то участке трассы)".

Он добавил, что это можно делать путем обрыва радиовещания и вставки звукового сообщения. "Поверьте, все будут слушать", - заметил "Флеш".

Дроновые атаки на Украину

Ранее в интервью УНИАН "Флеш" отметил, что открытым остается вопрос относительно того, с какой скоростью российские оккупанты смогут нарастить производство ударных дронов. Ведь, чтобы увеличить его в пять раз, им понадобилось чуть больше года.

По его мнению, вполне возможно, что за год россияне смогут за ночь выпустить по Украине около 700-800 беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, что россияне регулярно используют небольшие квадрокоптеры для прицельных ударов по гражданским в Херсоне и области. Западные СМИ называют эту тактику "сафари на людей".

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