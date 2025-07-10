Ракета имеет уникальную систему наведения, пояснил Роман Свитан.

Граждане Китая, которых накануне задержала СБУ из-за шпионажа, могли разведывать систему наведения ракеты "Нептун". Об этом в эфире "Radio NV" рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

"Это ракета воздушного базирования Х-35. Грубо говоря, это ракета самолет-корабль, противокорабельная ракета. Когда было принято решение ее улучшать, ее приземлили. Сняли с самолета, посадили на пусковые установки. А дальше улучшили систему наведения. И из ракеты земля-корабль, получилась очень хорошая крылатая ракета земля-земля. С очень качественной, инновационной системой наведения. В мире такой нет сейчас", - сказал Свитан.

Он добавил, что в украинской ракете "Нептун" объединены машинное зрение, искусственный интеллект и системы РЭБ. Кроме того, как отмечает эксперт, ракета не реагирует на вражеские средства радиоэлектронной борьбы.

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"Там загружается определенное изображение в определенном диапазоне. И именно для китайцев очень важно. Они хотят узнать систему наведения. Ведь если наши специалисты делиться с НАТО системой наведения и они отстроят некоторые позиции, то китайцам будет трудно противодействовать ракетам такого типа. И они пытаются механизмы противодействия. Ведь прекрасно понимают, что через некоторое время половина ракет НАТО будет с такой системой наведения", - добавил Свитан.

Ракета "Нептун": важные новости

Накануне СБУ задержала в Киеве двух граждан Китайской Народной Республики. Отмечается, что они пытались нелегально вывезти в Китай секретную документацию по украинскому ракетному комплексу РК-360МЦ "Нептун".

В Китае отреагировали на задержание своих граждан, заявив, что сейчас они проверяют информацию об этом случае. В частности пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что "законные права и интересы китайских граждан должны быть защищены" в этом случае.

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