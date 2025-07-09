На вторичном рынке можно найти очень надежные автомобили, которые способны прослужить долгие годы без серьезных поломок. Более того, это могут быть достаточно бюджетные модели, пишет Express.
Менеджер по шинам и автомобильный эксперт Ньо Логан в разговоре с журналистами рассказал об одном очень надежном автомобиле с пробегом. Он отметил, что это недорогая модель, которая способна легко проехать сотни тысяч километров.
В исследовании, которое провела компания Blackcircles, лидером по надежности среди всех автомобилей на вторичном рынке в Великобритании оказался компактный кроссовер Suzuki Ignis. По словам Логана, эту модель можно купить по выгодной цене.
"Этот небольшой автомобиль удобен для города и загородных поездок, а также доступен с полным приводом", - поделился эксперт.
Второе и третье места в исследовании заняли кроссоверы Lexus UX и Porsche Macan соответственно, добавили в издании.
5 самых надежных японских марок автомобилей
Ранее эксперты назвали 5 самых надежных японских марок автомобилей. Модели от этих производителей редко выходят из строя.
В частности, в рейтинг вошли бренды Honda, Toyota и Lexus. Эксперты отметили, что у автомобилей от этих производителей нет существенных проблем с надежностью.