Первые три места в рейтинге заняли кроссоверы.

На вторичном рынке можно найти очень надежные автомобили, которые способны прослужить долгие годы без серьезных поломок. Более того, это могут быть достаточно бюджетные модели, пишет Express.

Менеджер по шинам и автомобильный эксперт Ньо Логан в разговоре с журналистами рассказал об одном очень надежном автомобиле с пробегом. Он отметил, что это недорогая модель, которая способна легко проехать сотни тысяч километров.

В исследовании, которое провела компания Blackcircles, лидером по надежности среди всех автомобилей на вторичном рынке в Великобритании оказался компактный кроссовер Suzuki Ignis. По словам Логана, эту модель можно купить по выгодной цене.

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"Этот небольшой автомобиль удобен для города и загородных поездок, а также доступен с полным приводом", - поделился эксперт.

Второе и третье места в исследовании заняли кроссоверы Lexus UX и Porsche Macan соответственно, добавили в издании.

5 самых надежных японских марок автомобилей

Ранее эксперты назвали 5 самых надежных японских марок автомобилей. Модели от этих производителей редко выходят из строя.

В частности, в рейтинг вошли бренды Honda, Toyota и Lexus. Эксперты отметили, что у автомобилей от этих производителей нет существенных проблем с надежностью.

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