Под атакой могли оказаться склады с западной техникой, или же места изготовления или хранения боеприпасов.

Во время атаки в ночь на 9 июля российские оккупанты сосредоточились на одном регионе - Волынской области. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак.

"Более 80% всего, что летело - это была Волынь. Не просто так россияне туда гамселили. Они что-то разведали, нашли какие-то данные, что что-то очень интересное, критически важное для Украины находится в этом регионе. Они получили данные о конкретных местах хранения этого. И не пожалели такого количества дронов, ракет. Предполагаю, они целились по местам накопления западной техники, оружия. Возможно, места изготовления наших боеприпасов, хранения", - сказал Ступак.

Также он назвал положительным тот факт, что украинские дроны-перехватчики "Шахедов" участвовали в отражении российской атаки. В то же время он отметил, что сейчас этих дронов в Украине не очень много.

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"Я предполагаю, что в каждом регионе, например, на 18 часов, должно быть на боевом дежурстве не менее 100 беспилотников-перехватчиков. Чтобы можно было поэтапно, условно, сначала Харьковщина перехватывает, потом Днепропетровщина, потом Киевщина. Чтобы каждый регион пытался перехватить максимальное количество вражеских беспилотников", - добавил Ступак.

Кроме того, эксперт рассказал о ситуации на фронте, комментируя недавний анализ экспертов Института изучения войны. По его словам, Россия могла отложить цель по захвату Константиновки, сосредоточившись сейчас на Покровске. Эксперт отметил, что это свидетельствует о недостатке ресурсов у Москвы.

"Чтобы одномоментно идти на два города. Приходится выбирать, что для россиян приоритет. Плюс надо сюда добавить, Сумщина, неверифицированные данные идут от наших военных, что по меньшей мере окрестности двух сел на Сумщине украинские военные уже начинают возвращать под свой контроль. Сюда добавляем сообщения от российских военкоров, что есть пробитие российской обороны на Сумщине", - пояснил Ступак.

Российско-украинская война - важные новости

В ночь на 9 июля российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по территории Украины. По словам начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, враг использовал рекордное количество средств воздушного нападения - 741 ракету и дрон.

В то же время он отметил, что из этого количества реальных боевых "Шахедов" было около 300. Все остальное было дронами-приманками.

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