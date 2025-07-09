Семен также отметил, когда в последний раз виделся с композитором.

Известный украинский режиссер и клипмейкер Семен Горов рассказал подробности смерти легендарного композитора Игоря Поклада.

По словам Горова, музыкант долгое время болел и находился в больнице. Новость о том, что композитор ушел из жизни он узнал от его жены Светланы.

"Игорь Дмитриевич уже долго болел и последнее время уже был в больнице. Мы все, к сожалению, ожидали, что это может произойти, но все равно это неожиданно и невероятно больно. Последний раз мы виделись где-то два года назад", - рассказал Семен в комментарии для ТСН.ua.

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Он также вспомнил, как познакомился с Игорем Дмитриевичем. Это произошло уже во время полномаштабного вторжения. Мужчины вместе работали над документальным фильмом "Спомин про майбутнє".

"Мы познакомились, уже когда началась полномасштабная война. Я тогда впервые только, к сожалению, услышал его музыкальное произведение "Спомин", которое вдохновило меня снять фильм. Тогда я поехал к нему в Ворзель, где мы уже имели возможность пообщаться. Я запомнил его очень приветливым, несмотря на болезнь в хорошем тонусе, опрятным и красивым человеком, с глубокими глазами, таким же глубокими мыслями и замечательной музыкой. Но он был немногословным человеком, потому что, видимо, как настоящий композитор высказывался больше музыкой", - добавил режиссер.

К слову, Игорь Поклад является автором более 150 песен, самые известные из них - "Зелен-клен", "Дикі гуси", "Чарівна скрипка", "Тиха вода" и многие другие. Их пели артисты Нина Матвиенко, София Ротару, Назарий Яремчук и Василий Зинкевич. Мужчина умер в возрасте 83 лет.

Напомним, недавно Владимир Зеленский почтил память композитора Игоря Поклада.

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