Освобожденные позиции заняли украинские защитники.

Бойцы 3 штурмовой бригады провели операцию по атаке и зачистке вражеских позиций, используя только дроны. Об этом сообщили на Telegram-странице бригады.

"Без пехоты и без потерь. Третья штурмовая осуществила беспрецедентную операцию - бойцы атаковали вражеские позиции на Харьковщине, зачистили их и взяли оккупантов в плен исключительно с помощью дронов и наземных роботизированных комплексов", - рассказали в бригаде.

Там отметили, что Силы обороны Украины атаковали российские фортификации, используя FPV дроны и наземные роботизированные комплексы. После уничтожения блиндажа, когда к нему приближался еще один дрон, россияне заявили о желании сдаться в плен.

"Оккупантов, которые уцелели, "птичками" вывели к нашим рубежам, и согласно регламенту - взяли в плен. Позиции, которые дважды не поддавались смежным подразделениям, благодаря четко спланированным атакующим действиям отбили работы Тройки. Зачищенные укрепления и лесополоса заняты нашими силами", - добавили в бригаде.

Дроны в Украине: что надо знать

В декабре 2024 года Forbes уже сообщал, что бойцы одной из бригад Национальной гвардии провели операцию для штурма российских позиций, используя только наземные и воздушные беспилотники.

Журналисты отмечали, что в операции участвовали дроны для наблюдения и минирования, наземные взрывные работы и вооруженные наземные работы. Такая технология позволила украинским военным расчистить российские траншеи. В то же время, добавляло тогда издание, основной проблемой остается удержание позиций после успешного штурма на фоне недостатка пехоты в Украине.

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